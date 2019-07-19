懶理女狂迷發喜帖 周柏豪：會盡心盡力愛家人

女狂迷貼上的喜帖印有周柏豪的名字，還有婚宴的日子、時間和地點。（網上圖片）

自稱Linda的女狂迷在社交網上載穿婚紗的照片。（網上圖片）

【明報專訊】34歲周柏豪3年前與拍拖10年的圈外女友Stephanie結婚後，至今依然擁有不少癡情女粉絲。近日有名年約40歲、自稱Linda的女狂迷，在社交網貼出她與周柏豪的喜帖，聲稱柏豪已離婚，並於8月18日跟她再婚；該女狂迷除了冠夫姓，還說自己是周柏豪的唯一正印。柏豪似乎未受狂迷事件影響，昨日出席書展活動，雖未有接受傳媒訪問，但心情明顯不錯。

周柏豪昨日與蔡卓妍（阿Sa）現身書展，支持作家李敏的《感動她77次》新書分享會，大會事前表示柏豪和阿Sa不會接受訪問。其間李敏稱因第一本小說《原諒他77次》拍成電影受觀眾歡迎，才繼續寫第二部小說和電影；她稱內容講述令女友感動的冧招，由閨密提供，阿Sa是其中一人，「77招感動女友的方法，阿Sa提供了一半，這本小說是男士攻略，會幫到他們補鑊」。

未受狂迷事件影響心情

周柏豪拒透露電影中能否感動阿Sa重歸於好。他表示自己在第一集電影中，對女友的行為表現很低分，但第二集他已經成熟了，相信可以令阿Sa感動。柏豪稱在現實生活中，不會刻意做一些感動人的事去攞分，但他會百分百投入，令身邊人開心，會盡心盡力為家人、愛家人，這是人與人之間的基本態度。柏豪在活動上全程心情不錯，看來沒有受到狂迷事件影響。

周柏豪相隔兩年再跟阿Sa合作電影《感動她77次》，還加入泰國型男Mario演出，兩型男爭阿Sa。阿Sa對此笑說：「多了人憎我，網上評論說我是否上世拯救了銀河系，今世可以跟那麼多靚仔演員合作！」

阿Sa：有行動會被感動

問到如男友做了一些對不起她的事情，對方怎樣做才能感動她獲原諒？阿Sa反問對方是否靚仔？司儀說像周柏豪和Mario時，阿Sa說：「那麼靚仔，當然原諒。（怎樣才能感動她？）只要肯做就得，因很多人只識講沒有行動，所以有行動已經是有誠意。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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