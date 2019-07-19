拍舞台劇《色戒》 焦媛：與廖安麗有大膽演出

【明報專訊】焦媛、廖安麗及導演李潤祺等昨日為舞台劇《色戒》宣傳。問到性感尺度，飾演王佳芝的焦媛表示，一切以戲行先，希望透過形體動作去表達兩性關係，她說：「一定不會跟電影一樣，其實張愛玲原著並沒有電影咁多『色』，舞台劇的情慾戲會集中於台辭和身體上的接觸。」

兩女再度「爭仔」

飾演易太太的廖安麗，認為性感不只是表面，也可以在骨子裏，如要她演色慾的『色』，她一定不答應演出，她欣賞今次的劇本描述人性很細膩。

焦媛透露他們年頭已開始開會讀劇本和研究角色，希望觀眾看完有震撼的感覺。而今次更是焦媛與廖安麗繼《寒江釣雪》後再度合作，焦媛笑言二人再度「爭仔」，劇中更將有場「女女」大膽戲。

避談男友是非

焦媛表示之前到內地巡演《金鎖記》，每次介紹新劇《色戒》時，觀眾都非常期待，相信屆時除了香港觀眾外，應該有一半會是內地觀眾。問到男友高志森的政治立場鮮明，曾公開撐警，可擔心對門票銷情有影響？焦媛表示不評論，自己一切從藝術文化角度去看。會否建議男友低調一點？焦媛表示沒有，每日都忙於排練，沒時間理會。對於編劇莊梅岩炮轟高志森壓榨剛出道的人，焦媛表示無留意，笑指廖安麗讀過調解，叫對方調解一下。

對於男友高志森近况不大清楚，焦媛解釋：「佢無同我講，我大半年都在內地。（跟高志森感情沒事吧？）感情沒問題，只是一演戲便忘我，我已嫁給舞台，其他事情暫時放在一旁。」

記者：陳釗