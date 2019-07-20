產後復工爆細仔好大食 胡杏兒自嘲變製奶機器

【明報專訊】胡杏兒與老公李乘德（Phil）結婚3年多，育有1歲多囝囝李奕霆（Brendan），今年6月中她誕下幼子李奕霖（Ryan），成功三年抱兩。杏兒昨日產後首度復工，身穿黃色鬆身外套出席活動，剛坐完月還未完全收身的她表示，目標要再減多10磅。至於會否計劃追個女？她表示不排除生第3胎，會向陳茵媺請教學做super mom。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

現年39歲的胡杏兒透露，今次分娩好順利，不是痛了很久，大讚幼子乖，不用她太辛苦，令她毋懼再繼續生。她指幼子出世時重7.8磅，現階段應該重了兩磅，她說：「因為他好大食，很忙，覺得自己是製奶機器，日日不停揼奶，不過都好，製造母乳是可以幫助產婦瘦身。細仔鍾意食和瞓，一肚餓就會嗌到全屋都聽到，哥哥就比較斯文。」杏兒表示坐月期間終日留在家中覺悶，丈夫沒有獎勵，自己也沒有提出要求，不過老公曾問她想去哪裏旅行。

大仔呷醋推開細佬

哥哥李奕霆（Brendan）可有呷弟弟醋？杏兒說：「哥哥都鍾意細佬，經常想抱來惜，但有時又突然想起要呷醋，於是推開細佬，有點矛盾，這個畫面都幾得意。」她指「胡說八道」一班姊妹已自動自覺再任契媽，探幼子時還送上金器。

8月底美國登台

問杏兒今後可會放下工作，專注留在家中湊小朋友？她說：「現階段想拍劇都未拍得，因為仍要餵人奶，除非在香港拍，暫時還是專注做製奶機器，其實8月底都要去美國登台6日，生第二胎好一點，無咁唔捨得。」

杏兒強調會否再追第3胎，先要視乎湊兩個兒子能否應付，還指陳茵媺是super mom不可以相提並論，她說：「她真的好犀利，一個人帶子女去加拿大，我都要問她攞湊仔貼士。」

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