《壯志凌雲2》預告曝光 湯告魯斯驚喜現身動漫展

【明報專訊】美國動漫展前日在加州聖地牙哥舉行，除了有阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）和蓮達咸美頓（Linda Hamilton）這對老拍檔宣傳《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）外，湯告魯斯（Tom Cruise）亦驚喜現身《壯志凌雲2》記者會，親自介紹首條預告片。

現年57歲的湯告魯斯（Tom Cruise）30多年前憑電影《壯志凌雲》走紅，他在片中飾演海軍飛行員，角色有型有款，據悉上映後大受歡迎，更令投考美軍人數激增。《壯志凌雲》去年宣布開拍續集《Top Gun : Maverick》，預計明年夏天上映；前日舉行的美國動漫展，雖然預告有《壯志凌雲2》的宣傳活動，但事前沒通知傳媒湯告魯斯會出席，所以當他現身時，給粉絲帶來驚喜。

寫給飛行的情書

湯告魯斯表示，過去34年來到過世界各地，不少人總追問他何時會拍《壯志凌雲2》，「34年來，你們一直耐心等待（續集），我覺得自己有責任親自來介紹這齣新片」。他強調片中鏡頭大多真實，意指多數動作戲及飛行鏡頭都是親自上陣，續集更是「寫給飛行的情書」。

《壯志凌雲2》由《攻．元2077》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導，除了湯告魯斯，還有上集扮演Iceman的韋基馬（Val Kilmer）回歸，新加盟演出則包括金像女星珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）、《廣告狂人》鍾漢姆（Jon Hamm）、《人造天劫》艾迪夏里斯（Ed Harris）等；《鼓動真我》邁爾斯泰勒（Miles Teller）扮演湯告魯斯故友Goose的兒子，繼承父業，加入海軍。

由叛逆不羈變頑固中年

《壯志凌雲2》首條預告片長約2分鐘，大部分鏡頭都集中在湯告魯斯扮演的Marverick身上，他也由上集叛逆不羈的年輕飛行員，變成頑固的中年人；預告開首，扮演他上司的艾迪夏里斯便說，按照他的資歷，至少該是兩星上將，問他為何不願晉升，湯告魯斯只稱「這是人生難以理解的事之一」。

阿諾預告愛德華科朗回歸

除了《壯志凌雲2》外，將於10月上映的《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate），在美國動漫展亦是傳媒焦點之一，阿諾舒華辛力加和蓮達咸美頓現身記者會時稱，曾在《未來戰士續集》扮演蓮達兒子的愛德華科朗（Edward Furlong），也會再次演出；童星出身的愛德華，走紅後沉淪毒海，又曾涉家暴，如今再次參演《未》片，看來是想在事業方面重新振作。

另外，大會又發放了最新幕後花絮片段，監製占士金馬倫（James Cameron）說導演添米勒（Tim Miller）重尋《未來戰士》的主調，讚賞新片節奏明快又激烈。蓮達咸美頓也表示，動作場面比以往大十倍。