網民彈《貓》電影預告 恐怖過《小丑回魂2》

【明報專訊】《皇上無話兒》金像導演湯賀柏（Tom Hooper）拍過《孤星淚》大獲好評，再把另一經典百老匯音樂劇《貓》（Cats）搬上大銀幕，集合樂壇天后Taylor Swift、金像女星珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）、名嘴占士高登（James Corden）、《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）、資深演員茱迪丹芝（Judi Dench）和伊恩麥基倫（Ian McKellen）主演，並邀請芭蕾舞蹈員法蘭絲卡希活（Francesca Hayward）飾演Victoria一角，陣容星光熠熠。

前日首次推出預告片，2分多鐘的片段由珍妮花赫遜主唱音樂劇名曲《Memory》貫穿，並有各角色的特寫鏡頭。據悉今次電影版捨棄一貫的特技化妝，改以動態捕捉特技把演員變成貓，但效果似乎不大被接受，大批網民透過社交網批評預告片段是「噩夢」，覺得很可怕，又表示不明白角色明明是貓，身形卻曲線玲瓏；另有指比同日推出最新預告片的《小丑回魂2》（It: Chapter Two），《貓》更加恐怖。

《貓》預計今年12月聖誕檔期在美國上映，面對網民的劣評，未知電影公司可會重新調整內容。