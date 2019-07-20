《從前，有個荷里活》 給電影的情書

導演塔倫天奴強調他的電影以實景為主，不屑在綠幕前拍攝的特技片。

有傳瑪歌羅比飾演荷李活女星莎朗蒂，全片幾乎沒有對白，絕對是演技大挑戰。

畢彼特在戲中由戰爭英雄變為替身演員，再淪為失業中年，依然對拍檔不離不棄，有情有義。

【明報專訊】《危險人物》鬼才導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）最新原創作品《從前，有個荷里活》（Once Upon A Time In Hollywood），在充斥小說及動漫改編電影的扭曲市場下，不單誠意可嘉，而更重要的是，此片其實是塔倫天奴的成長印記，憶述他對1969年美國社會甚至荷李活變遷的印象，經過整理和重組，變成一封寫給電影的情書。

在上月舉行的MTV影視頒獎禮，金像影后貝兒娜森（Brie Larson）憑超級英雄片《Marvel隊長》贏得最佳打鬥獎，她偕戲中兩名特技替身Joanna Bennett及Renae Moneymaker一起上台，共享得獎榮耀，這個破格舉動，放諸當今社會，更覺難能可貴。

明星與替身情同手足

《從前，有個荷里活》說的正是半個世紀以前，那個明星與替身之間，關係親密得情同手足的影壇黃金時代。《復仇勇者》金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）扮演紅極一時的西部牛仔電視劇明星力克，隨着電影制度和潮流轉變，星途逐漸暗淡，自信不斷流失，加上中年危機，開始懷疑人生。

《七宗罪》男星畢彼特（Brad Pitt）扮演力克的御用替身演員奇里夫，他本是戰爭英雄，身手敏捷，面對行業轉型，逐漸開工不足，但仍跟力克共同進退，做好「難兄難弟」的本分。

明星社區 夜夜笙歌

荷李活兩大男神入行多年，直至《從前，有個荷里活》首度合作，自然成為傳媒焦點。畢彼特早前接受美媒訪問時表示，身兼導演和編劇的塔倫天奴，早在新片開鏡之前，先給予大量有關洛杉磯、荷李活、曼森家族等參考資料，讓他們全情投入1969年美國社會的環境和變化，「所以我在片場跟里安納度碰面時，感覺已像認識很久的拍檔」。

戲中二人住在洛杉磯的明星社區，鄰居之一正是當年憑《魔鬼怪嬰》成為荷李活炙手可熱導演的波蘭斯基（Roman Polanski），以及他正懷孕的妻子莎朗蒂（Sharon Tate）。目睹這對名人夫婦經常夜夜笙歌，更加突顯力克與奇里夫的淪落，「這個正是當年荷李活急速發展的後遺症」，塔倫天奴如是說。

里安納度的《華爾街狼人》女拍檔瑪歌羅比（Margot Robbie），自認是塔倫天奴的忠實粉絲，當她得悉《從前，有個荷里活》拍攝計劃，主動要求飾演莎朗蒂，結果求仁得仁。有傳她在戲中幾乎沒有對白，瑪歌羅比大讚這個構思破格，更令粉絲好奇，她將如何演繹這位慘遭曼森家族成員殺死的悲劇人物？

粒粒皆星的華麗風格

《從前，有個荷里活》是塔倫天奴第9部執導的電影，貫徹其配角都要粒粒皆星的華麗風格，包括《女人香》影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）扮演力克的經理人、繼《冰天血地8惡人》後再度合作的卻羅素（Kurt Russell）飾演特技演員領班、《吸血新世紀》狄高達芬寧（Dakota Fanning）扮演曼森家族成員等，絕對星光熠熠。然而香港傳媒的焦點卻落在美籍亞裔演員Mike Moh飾演武打巨星李小龍身上，究竟他的造型與表現，能否超越《葉問3》陳國坤或者《龍之誕生》伍允龍？實在令人期待。

文：張晴