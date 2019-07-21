右腹傷口深3厘米 兇徒患妄想症 任達華中山遇襲返港就醫

【明報專訊】64歲任達華昨晨於中山出席商業活動時遇襲，被一名男子刺傷腹部及右手4隻手指，消息震驚娛樂圈。行兇男子施襲後被現場保安制服，華哥被送往醫院接受手術，幸好沒有傷及重要器官，情况穩定；太太琦琦立即由北京趕往中山，昨晚華哥乘坐醫療專車返港接受治療。內地公安正調查53歲陳姓男子的行兇動機，有指他疑患妄想症。華哥受傷後滿手鮮血，但神志清醒，曾向朋友求助，問要去邊間醫院。華哥所屬的英皇娛樂對事件極度震驚，對兇徒行為予以強烈譴責。

任達華（華哥）近日忙於在內地宣傳電影《小Q》，前晚在北京參與宣傳後，昨晨於中山出席「居然之家中山店開業盛典」。當他與其他嘉賓站在台上時，突然有一名穿背心、長褲的男子行上台，持刀捅向華哥腹部，華哥即時向後退避開，男子繼續持刀衝前，在場人士立即合力阻止，最後將男子制服。

華哥聲帶曝光：搵人幫幫我

華哥在保安協助下扶落台，他用左手按實腹部，右手染滿血，之後被送往中山開發區醫院急救。其間有華哥向朋友求助的聲帶在網上曝光，他神志清醒說：「搵人幫幫我，因為台上面有個發神經嘅朋友，攞把刀向我拮咗一吓，我𠵱家流緊血，睇吓去邊間醫院，搵人嚟幫幫我先得。」網上亦傳出一張華哥躺在醫院病牀的照片。

輕微觸及內臟 沒傷及重要器官

英皇娛樂其後透露華哥的傷勢詳情：「華哥今（昨）早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情况穩定，請大家放心及多謝大家關心」。之後再透露華哥經過醫護人員照顧，完成腹部刀傷的手術，指刀傷輕微觸及內臟，已成功縫補，幸沒傷及重要器官。右手4隻手指傷勢亦得到適當治療，身體情况穩定，正在病房中休息。華哥在手術室的照片曝光，見他笑容滿臉，精神不錯。手術後有公安為他落口供。英皇表示於事發後即時與中山市政府聯絡，獲支持派出醫局長到醫院協助，一切安好及順利，對此衷心致謝。英皇娛樂就華哥遇襲事件發表聲明，表示極度震驚，對兇徒行為予以強烈譴責。有賴公安機關盡快查出真相，將相關犯案人士繩之於法，英皇亦定必對任何以非法及暴力手段傷害任達華先生的肇事者追究到底。

中山市公安局昨晚在微博上載向任達華施襲的53歲陳姓疑犯的照片，還有逾20厘米的行兇水果刀。表示任達華腹部的傷口闊2厘米、深3厘米。陳姓疑犯經初步審查，對持刀故意傷害任達華一事供認不諱。經中山市第三人民醫院精神病學專家對他進行精神檢查和初步醫學診斷，指他患有存在精神障礙，即妄想症。

英皇承諾加強保安

華哥昨晨出席活動的主辦單位發聲明向任達華道歉，並承諾會進一步加強保安。英皇高層霍汶希被問到今次是否有經理人及其他助手陪同華哥出席？經過今次事件，日後藝人在內地出席活動會否加派人手？或要求大會增強保安？她說：「一般活動我們都有經理人和助手出席，會跟住藝人，而活動會有當地保安，今次實在很難預測到他（疑犯）會在其他人上台時，他亦跟住上台，因其他人不知道他是否上台合照的公司人員，這個是意外，將來會繼續加強保安。」

乘醫療車返港 戴口罩雙眼緊閉

華哥於手術後向英皇要求返港，公司立即為他安排醫療專車。華哥乘坐的醫療車昨晚抵港，約10時16分到達醫院，現場有大批傳媒，醫院公關之前為免混亂，在兩旁架起鐵欄。華哥躺在擔架牀由醫護人員送入醫院。他戴着醫療帽、口罩、緊閉雙眼，在場記者叫他，他都沒有回應。他的太太琦琦早他半小時乘七人車到醫院打點，女兒任晴佳未有落車，隨後坐車離開。數分鐘後，霍汶希亦抵達醫院。華哥今次遇襲消息傳到世界各地，不單亞洲多個地區傳媒有報道，BBC、美聯社等英、美媒體都有報道。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵、黃梓烜

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