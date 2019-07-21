娛樂圈震驚 古天樂：恐怖離譜 劉嘉玲甄子丹祝早日康復

【明報專訊】任達華在中山出席活動遇襲受傷，圈中藝人感到震驚，斥責傷人行為，並祝任達華早日康復。演藝人協會會長古天樂與任達華合演電影《追龍II：賊王》剛於上月上映，他得知事件被嚇倒，覺得好恐怖及離譜，他已託人聯絡華哥，知道情况穩定，已問華哥有什麼需要，協會全力幫助。他都經常出席這類商業活動，日後可能要經理人加強保安。

羅仲謙：好心痛

梁詠琪、楊采妮、羅仲謙近期與任達華宣傳電影《小Q》，梁詠琪說前日在北京還一起做宣傳，原本華哥昨晚再歸隊，她看到新聞好震驚又擔心，希望華哥傷勢不嚴重，早日康復。羅仲謙說愕然及心痛，希望華哥快些痊癒，自己都會加強保護意識。

劉嘉玲對任達華遇襲感震驚，不知發生什麼事，希望沒有大礙，早日康復！甄子丹在社交網留言：「祝華哥早日康復！」蔡少芬亦表示：「願華哥平安快好！老婆一定好擔心的，大家都好心疼你！」溫碧霞說：「聽到呢個消息好擔心華哥，幸好知道他沒有傷到要害，希望華哥早日康復。」

黃浩然：毛管戙

黃浩然與任達華合作過電影，他說：「看到新聞毛管戙，有傳短訊問候華哥，他沒有回覆，應該不方便，我亦不想騷擾他，希望華哥早日康復。」

娛樂組