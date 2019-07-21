父遭同僚槍殺 兄任達榮曾任警隊二哥

【明報專訊】任達華在銀幕上演警察英氣十足，華哥生長在警察之家，父親任錦球與兄長任達榮皆是警察。華哥的父親任錦球當年是高級警目，可惜英年早逝。昨日翁靜晶因為任達華遇襲而憶起多年前在商台主持《危險人物》時曾講及任錦球遇害的「血洗水警輪」案件，在facebook分享故事。

翁靜晶憶「血洗水警輪」

她寫道：「1969年3月24日，他頂替因腸胃不適告病假的值日警官劉華，在編號MD29的水警輪上當值，於后海灣巡邏。40歲警員李秀成，懷疑精神失常，以一支長槍和兩支短槍在船上展開大屠殺。全船10名警員全部中槍，最終2死8傷。任錦球乃其中一個犧牲者。行兇者其後被判入精神病院服刑。」節目中翁靜晶提到任錦球遇害時只有38歲，任達華當時只有14歲，她翻閱當年的報道，見任錦球的資料指他有兩女一子，但任達華有兄長任達榮，故她致電華哥求證。華哥告訴她當年報章資料錯誤，他們是二子一女。翁靜晶希望華哥憶述當年事遭婉拒，華哥說過去的事就由他過去，大家也不想發生，要以寬恕去面對與處理，這是做人正確的觀念。

任達華的哥哥任達榮比他年長兩歲，繼承父親遺志加入警隊，退休前是警務處副處長（行動），是警隊第二把交椅。

娛樂組