遊希臘暴飲暴食 余香凝：肥到似有咗

【明報專訊】余香凝、組合Super Girls前晚到中環出席活動；余香凝早前與妹妹余潔滢及媽媽到希臘旅行10天，慶祝自己26歲生日及媽媽壽辰，她笑言：「今次3個人去，好似4個人返，肥到好似有咗咁，在當地很輕鬆，暴飲暴食，日日都食芝士，我承諾一個月時間要減10磅，現在只食蛋和菜，一落機回家放好行李，便即刻出去跑步。」

余香凝表示今次還帶了媽媽去蒲，參加沙灘派對，問媽媽可有艷遇？她說：「我和媽媽拍照時都有人攝過來，我說媽媽還有吸引力，我就無了！」對於在當地和22歲的妹妹鬥晒性感相，她說：「無鬥，邊有鬥？她有事業線我無，她索啲！瘦和年輕咁多，我現在也不敢騷出來，太肥了！」她指妹妹已半隻腳踏入行，將會參演電視劇，她會幫對方分析劇本。

Jessica否認報細年齡

Super Girls成員Jessica（蔡明思）10月結婚，日前擬結婚通知書曝光被發現實際年齡是34歲，疑一直「報細數」，她強調是公司一直認為毋須公開真實年齡，有人問她會避答，所以從未公開過真實歲數，消息可能來自網上誤報，一直沒有人更正而已。Jessica稱不介意公開年齡，若介意也不會在港註冊結婚。其他成員均表示翻查過網上資料正確，沒報細數。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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