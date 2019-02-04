《Produce x 101》賽果爆冷 粉絲質疑造馬

有粉絲統計前11名勝出者票數，發現名次之間的票數差距，有5人相同（藍筆），實在太巧合。

【明報專訊】韓國有線頻道Mnet近年推出才藝真人騷《Produce 101》系列大受歡迎，並捧紅韓團I.O.I、Wanna One及IZ*ONE。第4季《Produce x 101》經過3個多月比賽後，前晚來到終極一戰，並透過網上全球直播。據報在V Live、YouTube及Abema觀看直播的人次多達630萬，韓國地區則錄得3.9%收視成為開播以來新高。

《Produce x 101》前晚長達4小時的直播中，最後20名參賽者經過即場表演後，大會隨即宣布最高票數的11名成員，11名勝出者將以限定組合X1之名正式出道。現年19歲的金曜漢大熱勝出，以133萬票稱冠，其餘入選X1的包括金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙及李垠尚。當《Produce x 101》主持、《鬼怪》李棟旭宣布金曜漢奪得冠軍後，他驚訝得跪在地上，接着感謝父母到場支持。

11人組成男團X1

11名優勝者名單出爐後，雖然金曜漢大熱稱冠，但不少粉絲指賽果爆冷，並不合理，其中孫東杓、李翰潔及姜敏熙，於上次所公布的排名中，分別佔12、16及14位，到總決賽卻跳升至第6、7及10位。反而在上次排名中，分別排第3及5位的李鎮赫和金旻奎，卻跌出11位之外，當中金旻奎在過往曾多次躋身三甲，因此大批粉絲指賽果爆冷，難以置信。

5人相差票數相同

有粉絲分析官方公布各參賽者的得票數字，發現頭11位名次之間的票數差距，有5次出現相同數字，同為29,978，因此懷疑大會「造馬」。

據悉限定組合X1會於今年內出道，合約期為兩年半，其後視乎情况可延長至5年。

文：蘇珮欣