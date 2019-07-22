琦琦指丈夫報喜不報憂 任達華再做手術手指可郁動

【明報專訊】任達華（華哥）前日在中山出席商業活動時遇襲，被一名53歲陳姓男子衝上台刺傷腹部及右手4隻手指，隨後送往當地醫院做手術，並於晚上乘車返港繼續治療。由於他的右手手指傷勢較嚴重，怕傷及神經線，被安排在ICU（深切治療部）觀察。華哥太太琦琦甚為擔心，昨晨與醫生商討後安排華哥接受第2次手術，過程順利，目前華哥的手指已可郁動。琦琦指丈夫一向報喜不報憂，女兒任晴佳有握着爸爸的手鼓勵，家人會陪伴一起加油。

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：孫華中、林祖傑

華哥被刺傷後在中山的醫院接受手術，他的刀傷輕微觸及內臟，已成功縫補，幸沒傷及重要器官。右手4隻手指傷勢亦得到適當治療，身體情况穩定。有指行兇男子患有妄想症，正受調查。華哥前晚抵港到港安醫院接受治療，他所屬的英皇娛樂經理人霍汶希透露，他的手指創傷較嚴重，怕傷及神經線，在ICU觀察，有多名專科醫生跟進，一切醫療費用全數由英皇負責。

恐神經線接駁不佳

琦琦擔心丈夫傷勢，如果手指的神經線接駁不佳，怕影響日後活動能力。加上華哥拍很多動作戲，手指的康復程度很重要，為安全起見，所以安排丈夫昨晨接受第2次手術，開刀檢視手指的接駁情况，結果接駁得好好，沒有大礙。琦琦之後在社交網上載一家人牽手相，為華哥打氣：「我們家人會陪伴華哥一起加油，謝謝大家關心。」

琦琦昨日上午近10時戴口罩及帽現身醫院，一臉憂心。問她華哥是否清醒？她微微點頭說：「Thank You！」之後由助手陪同步入醫院。

任達榮指弟弟傷口仍痛

華哥胞兄任達榮與家人約中午12時許前往探望，逗留兩個多小時離開，他透露弟弟情况很好，因前日太攰，一直睡至昨午。他表示華哥暫時還在ICU做一些跟進程序，可能今日轉到普通病房，現在可以進食普通食物。他透露與弟弟有分享前日的不幸事件，並說：「他的傷口暫時還有些痛，大家可想像到。辛苦晒大家，多謝大家關心。」

英皇娛樂老闆楊受成與太太於3時15分抵達，逗留20分鐘離開。楊受成表示，華哥情况很好，做了手術很成功。問受傷手指的情况？他說：「無事、無事，可以郁番。」

晚上約7時40分，琦琦離開醫院，眼神露出疲態。問華哥手術後手指是否已可郁動？她說：「手術很順利，好成功，他現在休息，飲了少少水、食了點粥，不過他好攰，需要瞓覺，亦都知道我一日冇瞓，就叫我回去。」 至於華哥腹部傷勢，她續說：「全部手術好順利。」她透露華哥有關心在醫院守候的傳媒，說多謝大家關心，不用等他了。是否今日可以由ICU轉到普通病房？她表示等醫生今早看後再決定。琦琦停工 囡囡握手鼓勵父親

琦琦停工 囡囡握手鼓勵父親

見到華哥進展理想是否放下心頭大石？琦琦說：「他經常報喜不報憂，希望我不要擔心，我知道，希望他盡快康復。」她與女兒知道華哥遇襲是否嚇親？琦琦說：「我想不止屋企人，身邊所有朋友都擔心，他進展好順利，多謝大家， 囡囡都有不停握住他的手，鼓勵他。」她本身已暫停出外及其他工作，會日日陪着華哥，丈夫最緊要，會全力陪他。

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