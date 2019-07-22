黎耀祥讚華哥反應快免更大傷害

【明報專訊】胡楓（修哥）接棒主持《流行經典50年》，前晚與拍檔陳敏之、譚嘉儀、鄭俊弘錄影首集，邀得黎耀祥、陳煒（煒哥）、商天娥等擔任嘉賓。87歲修哥艷福無邊，獲衆女星「皇帝式」招待，合照時作狀獻吻和攙扶。

搵食歌《紅蝴蝶》綵排兩日

黎耀祥首演《流行經典50年》，他稱若非修哥點名叫他撐場，他不會在電視上獻醜：「幾百萬人睇住，演出又錄低，冇得走雞，對我來講有壓力，未試過那麼認真，雖然首搵食歌《紅蝴蝶》唱過幾百次，都要連續綵排兩日，又安排了二胡、古箏及樂隊現場伴奏， 很重視我。」他近日到深圳出席書展，他留意到任達華在中山被襲擊的新聞，非常擔心：「我們平時出席商演，都是一樣的流程，遇到這樣的突發情况，華哥反應快、好叻，中了一下，一縮一擋就避到，換上第二個就唔止被捅一刀。」

祥仔指出席公開活動，經常遇到熱情粉絲拉拉扯扯、握手、擁抱、趕極不落台，多出於愛意，即使氣氛不愉快，也只是發生推撞。華哥遇襲案，明顯是刻意攻擊，他出道至今，未聽過那麼嚴重，有兇徒衝上舞台，用武器傷害藝人，他說：「這事背後應該有些原因，要靠執法部門查清楚。」他認為活動加強保安很重要，他今後也會提高警覺：「我們食呢行江湖飯，冇得擔心，以前試過去夜場演出，遇過三山五嶽都是粗魯，不會傷人，經過此事，見人雙手插袋埋身有異動，我要小心、機警，避得2吋得2吋，好彩以前拍很多武俠片，華哥都是拍戲多，身手好。」

修哥取笑蜜運中的煒哥春風滿面，煒哥說在節目會合唱情歌《只有情永在》，她說壓力大，未試過在電視台現場表演。她期待下次再跟修哥載歌載舞。

煒哥避接夜場登台

煒哥對華哥遇襲案非常震驚：「我一向避接夜場登台，擔心夜車來回危險，沒想過日間活動發生這種事，始終人身安全好重要，祝華哥早日康復。」笑她以後出騷可請醫生男友護花，煒哥甜笑：「 不懂回答 ，搵隨行醫生？下次我問問他。」她希望低調處理感情事，所以沒邀請男友到現場欣賞，寧願他安坐家中看電視節目。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com