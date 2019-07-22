演過氣女星感觸良多 李麗珍：好多人想睇我點死

【明報專訊】李麗珍（珍妹）、廖碧兒、袁富華、陳國邦、劉錫賢、徐肇平等昨日出席ViuTV全新處境喜劇《娛樂風雲》記者會，為劇集造勢，吸引大批市民圍觀，該劇將與同時段的TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》對撼。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

李麗珍談到劇中跟眾多年輕演員合作，珍妹坦言未完全認識這班新面孔，但他們好搞笑，一起開工很開心，她在劇中飾演一名過氣女星，她感慨地說：「出道耐就叫過氣女星，即使有很多粉絲期待復出，但亦有好多人想睇我點死。」她覺得現實中亦不遑多讓，「可能一半人希望我努力工作、成功；不喜歡我的人就想睇我點死，唯有努力撐落去。」她指自己的戲分佔廿幾集，拍攝尚未完成，會邊播邊拍。

廖碧兒頻頻飛加國進修

《娛樂風雲》暫定100集，佔戲很重的廖碧兒已拍了40集，她不諱言進帳不少：「收入OK的，但要辛苦少少，因為我同時在大學進修商業課程，每隔3日飛返加拿大，今晚都要搭夜機回去，星期五早上返港開工，要堅持到8月尾。其實陳國邦都正忙於內地拍戲，袁富華又綵排舞台劇，MIRROR、ERROR都要拍節目和做演唱會，多人拍處境劇可以一起分擔，幾開心。」珍妹自問魄力不及廖碧兒，要兩地頻撲自己未必捱到，參與部分已經過足癮，寧願多留時間陪女兒放暑假。

徐肇平無悔拒簽無綫

黃淑儀早前大爆兒子徐肇平不肯與無綫簽長約遭雪藏，徐肇平表示離開無綫後，這4年間與ViuTV合作，感覺好幸運，收入也穩定，「在無綫做過明珠台一年，當初我是想拍劇，但冇乜機會，直到過來Viu就得到好多機會，之前拍過《三一如三》，現在又參與這部處境劇」。他承認當年抗拒簽長約，「聽到要簽8年、10年約，有少少驚，我現在31歲，簽10年約，就40幾歲，出來不知有什麼可以做」。

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