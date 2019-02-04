Marvel電影熱爆動漫展 基斯妮坦莉拍《雷神4》 安祖蓮娜馬東石加盟MCU演《永恒族》

馬東石（左）憑《屍殺列車》為外國觀衆所認識，獲邀演出《永恆族》，跟同樣首次加盟MCU的安祖蓮娜祖莉（右）合作。（法新社）

【明報專訊】美國聖地牙哥動漫展前日非常熱鬧， Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）除了宣布《復仇者聯盟4終局之戰》力壓《阿凡達》成為全球史上最高票房電影外，還公布了「Marvel電影宇宙」（MCU）第4階段影視計劃，包括《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）、《屍殺列車》馬東石等落實演出《永恆族》（The Eternals），加上「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等到場，星光熠熠程度媲美頒獎禮。

MCU第4階段影視計劃，也許為配合11月投入服務的Disney+影視串流平台，無論電影或劇集排山倒海登場，除了梁朝偉有份主演的《上氣》外，計劃明年11月上映的《永恆族》，是MCU第4階段的另一焦點電影，講述永恆族與敵人變異族長年作戰的故事。其實早前已盛傳安祖蓮娜祖莉、理察麥登、馬東石，以及《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）和《情人眼裡巴基斯》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）參演，如今眾演員列陣，更收宣傳之效。

《再生騎士》趙婷執導

首次加盟MCU大家庭的安祖蓮娜說：「我將要努力工作十倍，身為MCU的一分子，成為《永恆族》，我知道任務是什麽，也知道你們值得看到什麽，所以我們必須非常非常用功。」值得一提的是，《永恆族》由《再生騎士》趙婷（Chloe Zhao）執導，根據百度百科所述，在北京出生的趙婷是富二代，在英美留學，其父趙玉吉曾任職首都鋼鐵高層，繼母則是內地著名演員宋丹丹。莎瑪希恩在會上就稱讚趙婷：「要堅強的女士才能拍這樣的電影。」

妮坦莉寶雯演女雷神

除了《永恆族》外，《雷神奇俠4》將會開拍，預計2021年上映，並繼續由《雷神奇俠3：諸神黃昏》新西蘭導演Taika Waititi操刀，雖然早前基斯漢斯禾夫曾流露離心，但最終還是回歸MCU大家庭，再次扮演雷神。扮演「女武神」的泰莎湯遜（Tessa Thompson）笑言她是MCU首個LGBTQ（非異性戀）角色。至於曾演出《雷神》首兩集的金像影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）也將歸隊，她的角色會變成女雷神，難怪在會上她拿着大鐵槌。

至於史嘉麗祖安遜扮演的「黑寡婦」，一如早前報道也會拍成電影，預計明年5月上映，有份演出的麗素慧絲（Rachel Weisz）也出席了動漫展的宣傳活動。

另外，《奇異博士2》安排於2021年5月上映，班尼狄甘柏貝治（Benedict Dumberbatch）聯同「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）現身，意味後者將出現在《奇》片。

重拍《幽靈刺客》

另一方面， 奇雲費格在動漫展上宣布會重拍《幽靈刺客》（Blade），並由《月亮喜歡藍》及《綠簿旅友》金像男星馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）主演；《幽靈刺客》原屬Marvel漫畫，曾經由黑人男星韋斯里史納斯（Wesley Snipes）主演，並於1998年上映。

至於劇集方面，將開拍由湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）主演講述「邪神洛基」的《Loki》；《The Falcon and the Winter Soldier》則是有關飛隼接任美國隊長一職之後，與寒冬戰士的故事，另外還有以鷹眼及其繼任人為故事主軸的《Hawkeye》等，上述劇集預計明年秋天至2021年秋季在Disney+平台播出。