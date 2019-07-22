東方神起香港騷 讚粉絲變靚女

【明報專訊】韓國男團東方神起前晚在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會。個唱於晚上7時開始，東方神起成員允浩與昌珉，穿上格仔西裝及戴上高帽，以紳士造型登場，唱出《Bounce》、《Something》及《Top of The World》。之後兩人跟觀衆打招呼，並大叫「What's up Hong Kong」，再用廣東話自我介紹，允浩大賣口乖問，「你想我嗎？我想你們」；昌珉則表示，真的很久沒來香港演出，還大讚港迷熱情。接着兩人再唱出《Truth》及《Love Line》。

東方神起在演唱會說話不多，而且不像一般年輕韓團會大耍冧功狂說「我愛你」，或做心心手勢。在2個半小時演出中，允浩與昌珉大曬唱功與舞功，獻唱出道15年來的新舊作品，還分別有個人表演環節。

東方神起指香港近日不時下大雨，但粉絲仍毋懼風雨前來撐場，而且全場爆滿，兩人多番感謝港迷支持。允浩又指相隔一年再度來港開騷，發覺港迷比之前更靚女。演唱會尾聲，東方神起換上紅色無袖上衣，大展臂肌，邊唱歌邊拋波仔落台，引來粉絲搶奪。

記者：蘇珮欣

攝影：孫華中

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