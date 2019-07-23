最快明年「造人」 李彩華爆老公禁拍吻戲

【明報專訊】李彩華、李國祥和倪秉朗昨日出席舞台劇《恆河經變》記者會，以劇中造型亮相。李彩華劇中一人分飾兩角，「我會演一個印度窮家女，要塗黑塊面，我覺得很正，因上台不用打陰影。還會穿貼身衫演九色鹿，都幾性感，所以最近要積極操弗」。老公准許她穿性感貼身衫？李彩華笑言：「OK的，無kiss就可以。他之前還上網搜尋『李彩華吻戲精華』，一次過看完。牀戲更加不行，牀上傾偈可以，不是愛情動作片就OK。」她表示不知為何婚後拍的劇都是零感情線，如剛剛與羅嘉良拍的新劇，以為會加感情戲，但最後都沒有，「可能是老公在背後做手腳，平時只問我演什麼角色，現在會問埋是哪家公司」。舞台劇9月上演5場，李彩華表示完成後還要拍一套劇，未能休息，最快要明年才有時間「造人」，「我向來都有食中藥調理身體。以前會想快點生，但現在又覺得自己未ready，不過OK的時候就會OK」。

李國祥討厭被追求

李國祥劇中與李彩華本是一對，後來遭家人反對分開，但女方還死纏他。現實中他未試過被女生纏，也不喜歡追女仔，別人追他更不喜歡，只會追求兩情相悅。談到他5年前考獲催眠師牌？李國祥說主要是幫情緒有問題的朋友做諮詢，笑言是劉小慧逼他幫朋友，而對方亦受他感染學催眠。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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