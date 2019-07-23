望明年當爸 堅持有孩子不棄養寵物 羅仲謙爆楊怡嗅狗腳板癖好

【明報專訊】羅仲謙（謙仔）和太太楊怡同是愛犬之人，家中飼養了兩隻貴婦狗，另一隻混種狼狗寄養在羅父家。已結婚三年多的謙仔開始努力「造人」，希望明年當爸。不少人有了自己小孩後，棄養家中一直視為「子女」的寵物，但謙仔日前為電影《小Q》宣傳受訪時表示，他絕對不會棄養，反而覺得小朋友從小跟動物相處，有助提升免疫力，他自己也是在狗狗陪伴下成長的。

記者：柯美

攝影：孫華中

羅仲謙在電影《小Q》飾演導盲犬訓練員，開拍前在導盲犬協會實習了兩個月，加上有養開狗，故與狗狗一起做戲覺得無難度，他說：「最重要有耐性，導盲犬很聰明，只要指令正確，便會依着做。」謙仔4歲開始養狗，先後飼養過3隻，「第一隻是自來唐狗，養了10多年，第二隻是牠的仔仔，也養了10多年，同是病死的，之後就沒再養了。直至數年前，朋友有隻混種狼狗，問我要不要，我就領養了，牠現在已6歲」。

夫婦視狗如子女

楊怡本身養了兩隻分別9歲和10歲的貴婦狗，婚後，兩隻貴婦狗跟他們同住，混種狼狗就跟了羅爸爸，謙仔無奈說：「因為牠們相處不來，混種狼狗地盤性很強，貴婦狗給牠咬一口即死。」謙仔喜歡狗，除了因為牠們夠忠心，是最佳的聆聽者和陪伴者，更喜歡牠們跑來跑去及吠聲，令屋企增添熱鬧。

謙仔視狗狗如自己「子女」，會搓牠們肚腩、玩腳板和惜惜，「朋友見到我和狗狗惜惜會很驚訝，但我不覺得有問題」。他還大爆楊怡喜歡嗅狗腳板，「我都有聞下，但太太嚴重過我，經常在索味；在別人眼中覺得狗腳板又穢又臭，但太太就覺得好香」。很多人生B後會棄養家中的動物，謙仔說：「我們絕對不會，反而聽聞養狗會令小朋友變得更強壯，環境太乾淨反而令小朋友免疫力無咁強。太太也說將來有小朋友，也不會忽略對狗狗的愛。」

以任達華為榜樣

《小Q》是謙仔跟任達華（華哥）第3次合作，謙仔說：「我第一部電影《阿嫂》已跟華哥合作，兩年後再合演《跟蹤》，當時我是新人，且得一場戲，跟華哥沒有交流，相信華哥也不記得我的存在，但我卻有很深刻印象，和大明星合作喎。」在謙仔眼中華哥友善、脾氣好，生活和工作態度很值得後輩演員學習，「我很喜歡華哥對演藝工作的態度，不刻意去爭名逐利，但又得到肯定，家庭美滿，又懂得享受人生，重視健康之餘，對自己的體格亦好有要求，身形fit過很多年輕人，人生莫過於此」。謙仔視華哥為榜樣，他覺得能做到華哥七成，已心滿意足。

今年入行15年的謙仔表示，數年前仍有好勝心，好恨攞獎，但婚後改變他的人生觀，現在則以家庭為重，他說：「今年已36歲， 如果還不停在事業上衝刺，我會失去很多東西，家中長輩年紀大了，20年後不知道是否仍齊齊整整，所以現在很珍惜和家人相處，有時間就和家人相聚、去旅行，過人夫的生活。我現在比上不足，比下有餘， 有埋小朋友人生就更加圓滿。」

與異性相處要懂避忌

雖說娛樂圈引誘比較多，謙仔清楚「人夫」守則，「從未試過受引誘，可能別人對我沒興趣。我與異性相處會避忌一點，保持距離，不想太太不開心影響家庭。只要想下太太，想下現在所擁有的東西，就會自動檢點一點」。謙仔覺得做藝人很難生活平淡，只要夫婦相處「舒服」，就是一種很好的福氣。

化妝：Leo Tam@Annie G Chan

髮型：Jan Chiu@PP IL Colpo

服裝：NEIGHBORHOOD@EXI.T

場地：Studio King

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