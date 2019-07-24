麥明詩曬潛水照疑似打氣 利君雅爆seed片段網上瘋傳

【明報專訊】元朗日前發生暴力襲擊事件，森美可以在電台節目《早霸王》開咪爆喊表達憂慮，但TVB藝人麥明詩就只能在社交平台上載潛水照片，留言：「只要尚餘一口氣。」疑似打氣，粉絲們接收她的信息，體諒她的身分問題，有回應說：「明就明！」有更多人提議麥明詩跳槽甚至轉行做律師。歐錦棠表態，他在fb留言道：「我們有免於恐懼的自由。」他又分享一個大學生經歷元朗襲擊的感受，阿棠說：「同學哭了，香港哭了，我哭個不停。」

前日特首林鄭月娥與各司局長見傳媒，回應元朗暴力襲擊。透過直播片段，看到現任港台節目《視點31》主持利君雅在記者會上爆seed追問特首與警務處長盧偉聰的情况。有關片段在網上瘋傳，她連環追問特首「噚晚成晚你去咗邊？」、「噚晚你瞓唔瞓得着？」、「係咪官警黑合演嘅大龍鳳？」、「你哋唔好咁啦，講人話吖！唔該你！」利君雅獲網民讚賞，有封她為偶像、「新聞女神」。何韻詩分享片段並留言：「利君雅好嘢！多謝各位傳媒記者朋友提問及追問，為市民出一口氣。#講人話啦。」毛孟靜表示：「仍然係最鍾意 #港台利君雅嗰句：『你講番啲人話吖』雖然係惡咗啲。」又有網民將利君雅爆seed金句製WhatsApp圖讓大家分享。

33歲的利君雅（Nabela Qoser)為香港土生土長的巴基斯坦裔，講純正廣東話，香港浸會大學畢業後，先後在now寬頻電視新聞台、無綫新聞、《明報》擔任記者，現為港台節目《視點31》主持。

娛樂組