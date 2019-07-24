病癒出關撐薛家燕 黎小田呻電視台冷氣凍到患肺炎

胡諾言（左起）、薛家燕、黎小田及陳敏之是《流行經典50年》的最佳組合。

【明報專訊】72歲黎小田今年5月患肺炎入院，即時煞停手頭上工作接受治療，經過兩個月靜休，他終於康復出關，並參加聯歡晚宴。黎小田自爆拍《流行經典50年》因電視台冷氣太大，結果患上肺炎，並寄語大家要珍惜健康。老拍檔薛家燕大爆他恨打麻將。

文：娛樂組

《流行經典50年》主持人薛家燕、黎小田、胡諾言及陳敏之合作兩年多，最近節目解散換班，交棒給胡楓和陳敏之繼續做。家燕姐為答謝台前幕後，日前於銅鑼灣食肆延筵4席慶功宴，連久未露面的黎小田也畀面出席。之前患肺炎的他已恢復狀態，精神不俗，更不時露出燦爛笑容。

家燕爆小田恨打麻將

晚宴上不單有美食，家燕姐與陳敏之帶了不少代言禮物，加上黎小田也準備了兩封現金利市，全給劇組抽獎。家燕姐爆料道：「好開心！今晚難得請到黎小田出席，他都說等了好耐，想同我們食餐飯，他一見到我就問點解不打麻將先？」家燕姐致辭時逐一多謝工作人員配合和支持，「大家工作得好開心，我好多謝黎小田好惜我，跟我一起做呢個節目，好感動！其實監製約傾節目時，他說腦裏浮現當年《家燕與小田》，我就立即想到要請黎小田合作，最初對方好猶豫，因他上晒岸，是我請他來支持，好讓節目更好睇」。

黎小田稱今次再伙拍薛家燕好成功，「我們合作了好耐，她叫我做呢個《50年》，本來叫50強，結果做做吓就兩年」。他又透露對節目又愛又恨，「嘩，你知電視台冷氣大啦！凍到我病了，患上肺炎，醫了一輪現在才康復，好多謝所有樂隊、導演、燈光及工作人員，大家最緊要身體健康、身壯力健，好似家燕姐那麼捱得」。

陳敏之承諾做好節目

胡諾言大讚黎小田不但氣色好，外表清減且有型，「我們剛才又約定下次聚會，會去黎小田屋企玩」。家燕姐提示探訪黎小田要準備孖寶食品，「黎小田鍾意食雪糕和蛋糕的」。

陳敏之表示跟一眾拍檔敘舊特別開心，她又承諾說：「大家放心，我一定會將你們辛苦經營那麼好的節目傳承下去。」家燕姐與胡諾言也答應會抽時間上節目做嘉賓獻聲。

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