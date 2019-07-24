17歲大女有男朋友？ 周國賢：唔好刺激我

【明報專訊】周國賢昨日到中環出席自動調節光線變色隱影眼鏡活動，他雖然數年前做了矯視手術，但因為貪靚，仍會戴有色隱形眼鏡，他說：「戴了會精靈點，經常睇手提電話，也可以保護眼睛。」三女之父的周國賢透露其中兩名女兒已是「四眼妹」，包括17歲大女。問到有否見過大女的男朋友？他即變呷醋外父說：「唔好刺激我。」是否接受不到女兒拍拖？他稱沒辦法，這是每個人成長階段，最重要是她們開心，不想給她們太多枷鎖。是否明白當年外父將女兒嫁給他的心情？他笑笑口點頭表示明白了！

狂練拳極速減磅

周國賢為了應付稍後開拍以打拳為題材的電影，已開始積極操練，每星期打拳3至4天，每次操6小時，他說：「打拳是高運動量，打完一個回合，一地都是我的汗水，所以磅數極速回落，現在要多吃東西增磅。」他想起將於沒冷氣的鐵皮屋內拍攝就怕怕，透露試過在台灣烈日當空下拍攝了一天，全身生滿熱痱！談到元朗發生暴力事件，問他可有朋友居元朗？他說：「無論有沒有朋友住在元朗，這兩天看新聞都以淚洗面，希望快點雨過天晴！」

記者：柯美

攝影：孫華中

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