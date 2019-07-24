《狂野時速9》英國拍戲出意外 雲狄素目擊替身30呎墮下重傷

上周剛於片場慶祝52歲生日的雲狄素，當時他的替身演員亦在場。

【明報專訊】「大隻佬」雲狄素（Vin Diesel）前日在英國赫特福德郡片場拍攝新戲《狂野時速9》（Fast and Furious 9）期間，親眼目擊他的動作替身演員從離地30呎的露台墮下，頭部着地重傷，雲狄素情緒激動一度眼泛淚光，工作人員急召直升機送傷者到倫敦醫院搶救，更一度誤傳死訊。電影公司隨即叫停新片拍攝，好讓警方調查意外成因。

《狂野時速》可算是荷李活史上最受歡迎的動作片系列之一，過去8集的全球累積票房高達51.2億美元（約400億港元），第9集剛於上月底開鏡，並再次由美籍華裔導演林詣彬（Justin Lin）操刀，男女主角包括雲狄素、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez），以及兩大金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）及海倫美蘭（Helen Mirren）亦統統回歸幕前，令粉絲充滿期待。

前日中午，雲狄素等演員如常在英國赫特福德郡的片場拍攝《狂野時速9》，其中一場動作戲講述雲狄素從露台一躍而下，由他的替身演員負責上陣，待正式拍攝時，演員跳樓後應該會慢慢落地，怎料他身上的「威也」突然斷裂，結果從30呎直墮地下。

據目擊者稱，傷者頭部首先着地，現場所有工作人員見狀都感震驚，有人更被嚇至尖叫；至於雲狄素則呆了數秒後，才衝前檢視對方傷勢，更一度激動至眼泛淚光。

保羅獲加撞車身亡

事後電影公司證實，倫敦警方已派員到場調查意外成因，片場亦已暫時封鎖，方便警員蒐證。事實上，雲狄素拍攝動作片多年，過去亦曾發生類似嚴重事故，例如2002年主演《3X反恐暴族》，他的替身演員Harry O'Connor便曾因拍攝一場滑翔傘降落的戲分，結果意外身亡。

2013年，他的多年拍檔兼好友保羅獲加（Paul Walker）拍攝《狂野時速7》期間，疑因超速駕駛導致車禍喪生，終年40歲，此事令雲狄素至今仍難以釋懷。