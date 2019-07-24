金香起邕聖祐新劇首播贏口碑

【明報專訊】韓片《與神同行》女星金香起伙拍前男團Wanna One成員邕聖祐，合演有線台JTBC新劇《18歲的瞬間》，前晚首播錄得3%收視，成為該台逢周一、二播放劇集最高開播收視第4位。

首集講述轉校生邕聖祐，開學當日意外撞到金香起，兩人因而結識。其後補習班老師吩咐邕聖祐清理教室垃圾，翌日老師發現遺失名貴手表，於是懷疑是邕聖祐所為，加上他在舊校曾因盜竊而被迫轉校，認定他的嫌疑最大。

首集播出後，粉絲認同金香起與邕聖祐表現合拍，更點名大讚首次擔綱主演的邕聖祐，相信該劇收視有望上升。港迷可透過串流平台viu同步收看《18歲的瞬間》。

提起Wanna One，姜丹尼爾離開舊經理人公司自立門戶後，明日將推出首張個人專輯《Color on me》，截至前日新碟預售數字已突破45萬張，成為韓國史上預售成績最佳的個人歌手。

跟姜丹尼爾一樣，與經理人發生合約糾紛的Wanna One台灣成員賴冠霖，昨日正式向法庭申請與所屬Cube娛樂中止合約關係，並指Cube娛樂未經他同意，偽造其印章並把他的經理人合約轉讓予第三方。Cube娛樂否認相關指控，並稱賴冠霖及家人受到其他公司教唆，目的是要跟他簽約。

文：蘇珮欣