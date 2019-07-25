導演編劇兩會促「撤回」修例 「成立獨立調查委員會刻不容緩」

【明報專訊】日前有網民不滿無綫新聞在《逃犯條例》修訂風波的報道手法，發起向無綫藝人出席活動時展開「追星運動」。無綫新聞部出外採訪時，亦曾遭人阻礙，以及打破新聞車玻璃，行政總裁李寶安對此向職藝員發通告，強調新聞部秉持中立，不偏不倚報道。

近日網上出現多張疑似無綫2019年至2020年的職員證照片，上面貼上字條寫有「反對TVB失實報導」等不滿字句，無綫方面被問及此事時回應說：「無名無姓，如何回應？」

另一方面，香港電影導演會、香港電影編劇家協會昨日共同發出嚴正聲明，就7月21日晚在元朗西鐵站，有白衣人暴力襲擊市民，而受襲市民遲遲得不到警方協助，兩會表示極度憤怒，並列出「停止白色恐怖，成立獨立調查委員會刻不容緩，明確撤回逃犯條例修訂」幾項要求。聲明內容表示：「本會促請特區政府必須立刻成立獨立調查委員會，還原個多月來各爭議事件事實真相，以還各方公道，平息民憤。本會同時促請特首立刻根據立法會議事規則，以『撤回』二字（withdraw）為草案定斷，以正視聽，杜絕一切字眼之爭。政治問題政治解決。本會期望行政長官、特區政府與香港警隊重回服務市民正軌。」

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