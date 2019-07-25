富家女黃嘉雯不介意被起底

【明報專訊】《2019香港小姐競選》15名候選佳麗昨日出發到日本拍外景7日，先後到東京及熊本取景。她們大清早到機場集合，狀態不俗。大熱黄嘉雯自備半篋零食及杯麵，她說擔心到日本未必有機會買，所以帶定補給品。不用喼弗？她笑說：「放縱幾日，辛苦嘛。」她自問捱得苦，預了要上山下海。有報道指她有家底、住豪宅？她表示無留意報道，不覺有助參選：「屋企人都支持，有給我加油。（金錢支持？）無，我向來都是自己掙自己使。」她又說不介意被起底，參選已預了，本身也沒有黑歷史。

蔡嘉欣怕肥 飲食有節制

同是熱門的蔡嘉欣與楊詠彤狀態甚佳，前者表示心情興奮，知道在日本會接受很多挑戰。楊詠彤自爆驚肚餓，帶備餅乾和麥皮等。蔡嘉欣笑楊詠彤本打算帶很多薯片，為保持身段改變策略，帶較健康的食物。蔡嘉欣又說不明白為何有些佳麗食極不肥，可能體質問題，她就好易肥，現在110磅，高峰期試過比現在重20磅，所以要節制。楊詠彤自言一向食量較少，又經常運動，可能營養全都跑到身高上。

姚羽嘉期待去日本捉魚

姚羽嘉透露與佳麗練了一隻舞赴日拍外景，是可愛活潑型。梁敏巧稱舞蹈老師讚她們練得好，前一天可早收工。她帶備很多健康零食和能量棒，隨時補充體力。她未知拍攝行程，聽聞會捉魚，覺得到時畫面應該幾有趣。姚羽嘉則笑言未試過捉魚，所以很期待，很想去玩。會否趁日本外景爭取表現，回來後可能要面對淘汰？梁敏巧稱緊張和有壓力，會盡力做好。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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