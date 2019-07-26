候選港姐東京車站取景 黃嘉雯收比卡超紙扇超開心

【明報專訊】15名候選港姐昨日分組於日本拍攝外景，其中10名佳麗到東京車站取景。大熱黃嘉雯與楊詠彤說拍攝過程好玩，但黃嘉雯嘆未能如楊詠彤到Pokemon Cafe拍攝，令她超級羨慕。楊詠彤於是送一把比卡超紙扇給她，令她開心不已。她們表示雖然得4小時睡眠時間，但不覺辛苦，帶定面膜日日敷，保持最佳狀態。她們又稱沒有時間購物，唯一購物地方是酒店樓下的便利店。

廖倬竩專攻無糖零食

古佩玲與廖倬竩亦覺得今次行程好好玩，笑言有得食就最好。古佩玲稱會忍口不吃，怕吃太多影響身形。廖倬竩透露今次有時間購物，主要是買零食，會請其他佳麗食，但她否認目的是令其他佳麗肥。她表示人生最重要是食，但為減磅盡量吃少一點，會買健康無糖零食，減肥最主要無糖，她好有經驗。

楊慧敏呻有得睇無得買

楊慧敏表示任空姐兩年經常到日本玩，今次體驗不同，只能Window shopping，不能一見喜歡就衝入店舖買。她有擔心太多美食會肥，和其他佳麗在休息時間會拉筋和做瑜伽。面對淘汰制，她表示會做好自己，盡量發揮優點和改善缺點。

記者 林祖傑 日本直擊

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com