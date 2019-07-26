想搞慈善展覽曬珍藏 城城自爆夢想做飛機師

城城不肯透露擁有多少部名車，只稱在每個階段及視乎當時能力買自己的心頭好。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】郭富城（城城）昨日到澳門新濠天地出席亞洲珍品展覽「奢迷空間」活動，展覽會展出逾40件獨一無二的展品。身穿黑色西裝、戴太陽眼鏡的城城於私人訂製飛機上型爆亮相，他表示首次坐在這麼酷的飛機，興奮到個心卜卜跳，又透露小時候夢想成為飛機師，但沒做到，連在電影上也沒飾演過飛機師！

記者：柯美

攝影：劉永銳

郭富城（城城）昨日現身澳門出席珍品展覽活動，先在私人訂製飛機上型爆亮相，接着坐上在電影《黑超特警組》出現過的防彈裝甲車，再參觀全球首部電動遊艇，感受億萬富豪的海陸空奢華玩具珍藏。城城又表示5、6年前已考獲船牌，亦擁有遊艇，閒來愛揚帆出海，「平時工作很大壓力，揸船出海就煩惱盡消。不過我要再努力一點才可擁有這艘電動遊艇」。

城城接受訪問時表示，在眾多展品中，他最想擁有該私人飛機，「我不知架飛機多少錢，但聽聞不是天文數字那麼昂貴，不過對我來說仍是夢想。看了那麼多珍藏展品，令我眼界大開」。

買名車獎勵自己

城城談到喜歡收藏名貴跑車，但目前擁有多少輛就不願透露，他說：「這些名車是我多年來努力工作後買來獎勵自己的，要不然，在這個世界就白活。我小時候儲膠手表和汽水蓋，每個階段及視乎能力買自己心頭好，第一輛擁有的跑車是在香港完成26場演唱會後買的，價值200多萬港元，仍保存至今。我希望將來可以將自己的收藏品作慈善展覽，至於何時，就要看timing。」

為囡囡保管首飾

城城謙稱所有展品暫時都沒有能力買，但會朝這方向進發，希望有日能擁有，「這成為我的推動力」。問他的兩個囡囡有什麼收藏品？城城說：「朋友送了很多玉鈪、金鈪、 吊墜首飾給她們，我暫時幫她們保管，待長大後歸還給她們。」問城城繼張學友之後，在內地成為第二個逃犯剋星？他說：「睇到新聞都好詫異，望一望新聞擘大口，不識回應 。」

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