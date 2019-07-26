曾遭女粉絲強吻 蕭正楠內地登台著厚衫自保

【明報專訊】蕭正楠、劉佩玥、張頴康等昨日為《十二傳說》宣傳，並公布首集7天跨平台總收視錄得28.2點佳績。蕭正楠對收視高開感到開心，由於劇集在內地同步播放，拍檔林夏薇跟他說有很多內地觀眾追看，同時也帶挈他在內地工作的機會。劉佩玥則預告若收視有30點，她會在社交網上載泳裝短片及相片。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

蕭正楠稍後會與馬國明到內地唱歌掙外快，談到任達華最近在內地工作時遇襲，他想向華哥表達關心，他說：「多年前曾跟華哥合演電影《爆裂都市》，他是很好的前輩。記得有次到南丫島拍攝，吃飯時老闆說華哥已幫我埋單。」

為太太準備藥物出埠

返內地工作會否加倍小心？蕭正楠笑言：「唯有穿厚一點的衣服，就算熱都加件棉衣在中間，可以擋一擋。」他曾試過遭女士上台強吻，「如果是男士就已經打了對方。不過電光火石間發生的事，很難控制，所以在台上都要留意衝上台的人。以華哥身手算不錯，已將受傷程度減到最少」。

問到太太黃翠如會否擔心他往內地工作？「翠如月底出發到澳洲拍節目，無眼睇，我要自己照顧自己」。反而他有為太太準備所需藥物傍身，照顧周到。

劉佩玥承諾收視30點曬泳裝照

劉佩玥表示，在微博收到很多內地觀眾跟她說喜歡《十二傳說》，「可能內地觀眾未聽過香港的都市傳說，覺得很有新鮮感」。

林夏薇之前素顏講護膚谷收視，若收視上升，劉佩玥會否穿泳裝講減肥？她笑說：「會否沒有說服力？選港姐後，我都無試過以泳裝示人。如果收視過30點，我便上載泳裝短片和相片，不一定要三點式，現在一件頭都很性感，一樣可以玲瓏浮凸、若隱若現，我對劇集有信心。」

劉佩玥有留意網民對劇集反應，看到討論區正負評價都有，她有意效法高海寧在網上討論區開戶，與網民互相交流，「現在做藝人要貼地，才會親切一點」。她不怕留言尖酸刻薄，會接納不同聲音，讓自己改進，如是人身攻擊或奇怪評論，就不用理會。

張頴康用劇集音樂收服女兒

張頴康表示女兒不敢收看《十二傳說》，只要一開電視聽到該劇主題音樂，女兒就很驚，然後乖乖入房做功課。他笑言考慮將這音樂錄起，女兒不肯做功課就播出來。

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