開心傳搵代母生B 諸葛紫岐：證明身材keep得好

【明報專訊】Neway太子爺薛嘉麟與太太諸葛紫岐（Marie）婚後育有兒子薛華韜現年5歲多；今年4月他們再度喜獲麟兒，昨晚於酒店為幼子Andersen舉行百日宴，筵開22席。晚宴場地佈置以「馬戲團」彩色繽紛為主題，主人家解釋因小朋友喜歡旋轉木馬，營造一家人開開心心氣氛。愛妻號的薛嘉麟稱心目中視太太為首位，比兩子更重要！

薛嘉麟：太太放首位

兩子之母的Marie產後火速收身，因有首胎經驗，故誕第二胎不太緊張，還大讚幼子好易湊，現時每3小時餵奶一次，個個抱都不喊，非常乖。Marie爆當上哥哥的薛華韜最為緊張，「他希望弟弟識叫哥哥先，還負責為弟弟揀中文名，哥哥好惜弟弟，好少呷醋，所以會頒『最佳哥哥獎』給他。」對於有傳她懷孕身材沒變，疑似找代母生B？Marie笑稱聽到很開心，證明身材Keep得好好。薛嘉麟亦解釋因太太懷第一胎時壓力好大，令情緒好波動，所以此胎讓她多些空間，望她佗得較舒服，處理上較第一胎好。問會否再追女兒或宣布封肚？兩人齊聲表示尊重兩名兒子，由他們話事。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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