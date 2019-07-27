謝安琪演唱會宣布加場 神秘嘉賓疑為古天樂

【明報專訊】謝安琪昨出席「kay...isn't me. Live 2019」記者會，原定在10月9日至11日在紅館舉行3場演唱會，由於首輪優先訂購反應熱烈，1分鐘已全部售罄，決定在10月12日加開1場。她預告演唱會舞台將呈現藝術效果，服裝會不惜工本，邀請嘉賓方面卻保持神秘，問到是否古天樂？謝安琪回答：「不要問太多。」

謝安琪（Kay）昨日舉行的記者會，為隆重其事，現場打造一條「相片隧道」，展示Kay為演唱會拍下一系列的概念照。台上則佈置成浴室，身穿白色連身裙的Kay，於破裂的浴缸登場，Kay指因有多首歌曲與浴室和浴缸有關，因此台上設置打破了的浴缸，寓意將有突破新嘗試。

獲老闆麥浚龍贈私家咪

謝安琪的老闆麥浚龍（Juno）有現身支持，並送上一支為Kay度身訂做的私家咪。Kay表示今次演唱會跟過往的不一樣，為呈現藝術效果，堅持用三面舞台，內容則先賣關子，希望觀眾帶着期待心情入場。

打造不一樣的藝術舞台

由於今次因檔期關係，Kay表示只許在10月12日加開1場，不能再加，並透露昨日首輪優先訂購反應熱烈，1分鐘已全部售罄。問會否加開早場？Kay表示不會，至於會否開part2就要容後再考慮。

今次演唱會只有4場，Kay稱會很珍惜，亦感謝製作團隊連記者會也不惜工本，通宵達旦打造這個充滿藝術感的場地。

她透露演唱會的舞台已有構思，會有很多特別效果， 糅合了Juno拍攝影像概念，和她想表達的思想及音樂，希望呈現不一樣的演唱會。

Kay對邀請的嘉賓名單大賣個關子，但否認是鄭秀文；問是否古天樂（古仔）？她就叫記者不要問太多，因邀請的嘉賓仍未落實，所以每晚是否不同嘉賓亦未決定，目前有數個方案，只能說老公張繼聰和兒子不會上台做嘉賓。她說：「他們會來捧場，家人安坐台下欣賞便可。」

服裝布料意大利訂做

服裝方面，Kay表示並非走性別路線，卻很有質感，布料全部來自意大利，布料的編織和設計都是為今次演出特別訂做，很花心思。有多少個造型？她說：「不能說。（是否好貴？）錢是其次，是那份心意。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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