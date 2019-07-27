自封「84匕翁」喻死了大半 倪匡患皮膚癌當濕疹醫

【明報專訊】倪匡日前到書展出席講座時透露，患有皮膚癌，太太則患上腦退化症。倪匡早前接受《明周》訪問說：「都不是什麼私隱，身體上大大小小的毛病就有十幾種，折磨了我幾十年，這些病很快跟我同歸於盡，皮膚病前後已有十幾年了，看過7名醫生，有3名說是癌症，4名說是濕疹；現在有濕疹位置生了一個很古怪的瘤，有2名醫生叫我不用理會，有2名認為可以考慮割除，有2名表示任由我自己決定。」

腫瘤有手掌般大

現年84歲的倪匡，自覺已一把年紀，不想做手術，「我都這麼老了，有病有什麼所謂，都是要去的，所以我採取不理會，癌病又未發作，電療和化療都不會做，有病是痛苦，腿部的腫瘤有手掌般大，潰爛了又發炎，當作濕疹來醫，搽些藥膏又感覺好一點。」

倪匡對生死處之泰然，最近為自己取了一個外號「84匕翁」，他說：「84是我的歲數，匕是匕首的匕，『死』字去了一大半就是『匕』字，『匕翁』就是死了一大半的老郎。」

與太太重拾初戀

提到患腦退化症的太太，倪匡指作為老公的只有2條路可行，一是自己變成癲佬，二是自己的智力都有問題，最後他選擇後者。兩公婆在家不時叫對方「妹妹」及「豬豬」，「這些稱呼已叫了60幾年，怎可以改口，現在她叫我『寶貝豬豬』，如果我不回應，她會一直叫到我回應為止，有時候我都不好意思回應，唯有叫大家不准笑，我亦會叫她『寶貝妹妹』，所謂重拾初戀就是這樣」。

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