絕迹幕前39年 醉心拼布藝術 山口百惠出書捐版稅賑災

【明報專訊】被譽為「日本永遠偶像」的山口百惠，婚後一直相夫教子，39年來絕迹幕前。直至昨日，她首次推出以拼布藝術為題材的新書《時間的花束》，收錄她為家人和朋友製作的70多件作品，新書首批發行10萬冊，版稅收益將撥捐賑災用途。

現年60歲的山口百惠，自1980年跟男星三浦友和結婚後，一直深居簡出，為了消磨時間，因緣際會下接觸到拼布藝術，從此成為她的最大嗜好。2011年東日本發生大地震，山口百惠除了為災民祈禱外，不斷自問能為他們做些什麼？於是聽從夫婿建議，把過去30多年來的拼布藝術作品結集成書，既可捐出版稅行善，亦可視為一個紀念。

曾推出自傳《蒼茫時分》

籌備多時，新書《時間的花束》終於在昨日上架，日本各大書店均把它放在當眼位置，甚至為新書設立專櫃，好讓粉絲先睹為快。有網民把書中收錄山口百惠的全新照片，上載至社交媒體，跟其他粉絲「開心share」，不少人都留言大讚她美貌如昔。

由於《時間的花束》是山口百惠自1980年推出自傳《蒼茫時分》後，相隔39年的唯一新作，難怪掀起搶購潮。當年《蒼茫時分》曾創下300萬冊的驚人銷量，因此不少書店都趁《時間的花束》發行當日，刻意把《蒼茫時分》並排而放，且看能否促銷舊作。

13歲出道 21歲引退

13歲的山口百惠透過歌唱比賽入行，能歌擅演，縱橫歌影視界，拍過《赤的疑惑》、《赤的衝擊》等劇集；根據資料顯示，她從1975年到1980年先後主演了《潮騷》、《絕唱》、《炎之舞》等13部電影，當中有10部打入年度日本本土電影票房榜前10名，成為當年最有叫座力的女演員之一。

1980年，當時21歲的山口百惠宣布跟在銀幕上合作多時的三浦友和結婚，並將在婚後引退。同年10月，她在武道館舉行告別演唱會，臨別時她把咪高峰放在地上，然後轉身走入後台，這舉動後來被很多宣告封咪的歌手仿效。但山口百惠把咪放下後，就頭也不回，毫不眷戀舞台，從此絕迹幕前，一直專心相夫教子至今。