《狂野時速：雙雄聯盟》 保衛家園好打得

狄維莊遜直搗恐怖分子巢穴，一般嘍囉又怎會是他對手？

【明報專訊】《狂野時速》系列強調人車合一，價值不菲的超級跑車配合出神入化的駕駛技術，彷彿就是警匪片版本的《Top Gear》；至於即將上映的外傳電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw），改由職業摔角手出身的狄維莊遜（Dwayne Johnson）與MMA高手積遜史達咸（Jason Statham）擔任男主角，既保留了緊張刺激的飈車場面，同時增加拳拳到肉的格鬥戲分，且看能否在《狂野時速》正傳以外，打出一片新天地。

自2001年推出《狂野時速》至今，一連8集全球累積票房高達51.2億美元（約400億港元），成功躋身荷李活史上最受歡迎的動作片系列之一，《狂野時速9》（Fast and Furious 9）剛於上月底開鏡，有傳「大隻佬」狄維莊遜與此片監製兼男主角雲狄素（Vin Diesel）鬧不和，結果被踢出局。

延續《狂野時速7》時間軸

狄維莊遜在過去4集《狂野時速》中，飾演智勇雙全的美國外交安全局探員路卡賀斯，角色深得粉絲愛戴，為了安撫他跟捧場客，電影公司想出兩全其美的方法，就是安排他跟同片另一「大隻佬」積遜史達咸，改為拍檔演出外傳《狂野時速：雙雄聯盟》，實行另起爐灶。

新片故事延續《狂野時速7》時間軸，講述積遜史達咸飾演英國軍情六處前特工狄卡邵，一度跟狄維莊遜扮演美國外交安全局探員路卡賀斯誓不兩立，但為對付《狂野時速8》金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）飾演的恐怖分子，只好暫時聯手，卻談不上化敵為友。

「家庭關係」主旨注入外傳

《狂野時速：雙雄聯盟》故事從狄卡邵的胞妹、《職業特工隊：叛逆之謎》女星雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）扮演軍情六處特工海迪「叛變」開始，她為了從《雷神奇俠3：諸神黃昏》男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）飾演無政府主義者比斯頓手中，奪回殺傷力強大的生化武器，雙方展開激戰，結果海迪帶領的特工悉數陣亡，她更被指是叛徒而遭英美兩國特工追捕。

《死侍2》導演大衛雷奇（David Leitch）執導的《狂野時速：雙雄聯盟》，巧妙地透過海迪的處境，拉攏狄卡邵與路卡賀斯合作，加上金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）再次扮演狄卡邵母親，她在獄中吩咐乖仔定要保護胞妹安全，藉此把《狂野時速》正傳一直強調的「家庭關係」主旨，成功注入外傳。

狄卡邵的親屬先後登場，路卡賀斯的家族背景亦正式曝光。還記得《狂野時速7》他有一個小女兒森曼莎，今集終於輪到隱居南太平洋島國薩摩亞的媽媽和4兄弟亮相，揭開彼此斷交廿年的秘密，而為了對付比斯頓，路卡賀斯被迫重返故鄉求助，令到本片的壓軸大戰，變得更具可觀性。

泰拳高手演奸角

在粉絲心目中，狄維莊遜與積遜史達咸都是「好打得」之輩，因此他們的敵人亦絕對要分量十足，導演請來泰拳高手艾迪斯艾巴飾演奸角比斯頓，更設定他是接受基因改造的「生化人」，大大加強3人對戰的官能刺激。有外國影評人更戲謔，《狂野時速：雙雄聯盟》彷彿就是「義勇群英」大戰「未來戰士」的crossover版本，究竟是褒是貶？

文：張晴