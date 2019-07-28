張致恒被舊愛鬧爆 關智斌哭紅館夢碎：好唔開心

【明報專訊】BOYZ成員34歲張致恒（Steven）自爆婚訊兼承認做爸爸雙喜臨門後，隨即被「正印」梁皓恩（April）及其他女友Moon、C小姐等群起控訴，驚爆他一腳踏五船，斥責他大話連篇，欺騙她們的感情，還借錢未還。Steven更連累BOYZ拍檔關智斌（Kenny）紅館夢碎，Kenny前晚透過視頻交代9月紅館演唱會擱置一事，他一度眼濕濕哽咽說等了紅館騷10多年，現在擱置感到唔開心及遺憾，他相信Steven會為自己的行為負起一個男人的責任。

張致恒（Steven）捲入桃色風波，感情關係被指七國咁亂，他公開女粉絲雯雯是未婚妻兼育有3個多月大兒子，但原來他不單未跟梁皓恩（April）分手，April還爆Steven欠她很多錢，衫褲鞋襪仍在她家中。之後再出現一名叫Moon的女子，公開自己及另外兩個女仔都與Steven有感情關係，分別是C小姐及S小姐。

Moon：遇到這樣的人當渡劫

昨日28歲Moon在社交網發文：「我今年的生日願望本來是：所求皆如願，所行化坦途。遇到這樣的人，就當渡劫吧。」Moon接受傳媒訪問說自己來自東莞，今年3月與Steven拍拖，Steven對她表明已跟April分手，到6月開始接連發現C小姐及雯雯的存在，Steven當時稱C小姐只是朋友，而雯雯只是玩玩的女仔，可是因雯雯不小心懷孕，每日被對方拿孩子威脅。Steven公開結婚及做爸爸的消息前，曾跟她談了個半小時電話，聲稱不會跟雯雯結婚，但之後是另一回事，亦失去聯絡。

C小姐：Steven借數千元未還

C小姐亦說今年3、4月開始與Steven拍拖，同樣跟她說與April已分手，公布婚訊前有致電向她道歉。她又指Steven曾向她借數千元未還。Steven在爆出桃色風波後一直潛水。

關智斌：係我等咗10幾年的夢想

BOYZ的9月紅館演唱會擱置，前日身在布吉為演唱會拍宣傳片的關智斌（Kenny）拍片交代，其間哽咽及眼濕濕。他透露前日是最後一日拍攝，但只剩得他一個，因Steven大前晚（25日）突然離開了，他原本想了解成件事才講，但聯絡不到Steven。Kenny表示收到好多朋友致電慰問及有疑問，他想是否應拍條片同大家講？他說：「因為我到𠵱家都未知點樣面對同消化呢個消息，不過我有一樣嘢要感謝同好感恩，本身我係天主教徒，好感激天主畀咗個神蹟我，而呢個神蹟除咗天主畀之外，亦係你哋畀我哋，因為你哋不停喺網上集氣，話給BOYZ開演唱會，給BOYZ做一個騷，而呢件事真係發生咗，無論成功與否，好多人都要多謝。多謝公司幫助我哋申請紅館檔期，特別仲要多謝粉絲，以及公司上上下下支持給我實現呢個夢想嘅同事，因為佢哋知道呢件事，係我等咗10幾年一個願望及一個夢想。」

叫Steven做負責任的男人

他續說：「最大最大嘅抱歉，係因為呢個BOYZ演唱會暫時擱置，雖然是好唔開心，同埋是一個好大遺憾，Steven係我一個好好兄弟同手足，而我都相信佢會為自己嘅行為，負番一個男人應有嘅責任。」最後他多謝公司、古巨基、蔡卓妍、鍾舒漫等兄弟姊妹的支持，說會用好多方法幫他完成夢想；好多事都是未知之數，有最新消息會盡快同大家公布。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com