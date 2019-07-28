林志玲著貼身裙弗爆零孕味 「有好消息會跟大家講」

【明報專訊】44歲林志玲上月初驚爆跟拍拖半年、日本組合EXILE的37歲成員Akira閃婚。婚後她透露會積極造人，希望生龍鳳胎，因而不斷傳她已懷孕。林志玲昨日在台灣出席品牌活動，穿著吊帶貼身長裙及高跟鞋，身形弗爆零孕味。她否認懷孕，說有喜訊一定告訴大家。

想生龍鳳胎

林志玲一臉幸福，主持黃子佼笑她突然爆婚訊「把大家嚇倒了」，接着再問她：「沒有別的事要爆吧？」她甜笑說：「沒有，如果有也很棒，暫時還沒有，有好消息會跟大家講！ 」否認懷孕傳聞。她再次表示想生一仔一女，最好是龍鳳胎，她說：「許願許了一輩子了，我覺得老天爺應該聽得到。」

讚老公善良

林志玲談到老公Akira，大讚非常正面、很積極、很陽光，也非常善良，是無可取代的老公。兩人交往半年，在對的時間和空間再次相遇。她認為每段關係應該都是要努力創造幸福，才能擁有幸福，婚姻應該也是，所以她會努力，婚後最大改變是「多用一份心在另外一個人身上」。問到求婚過程？她說：「這個秘密保留給我自己。」有報道指她與老公仍過着「分居」生活，但據稱他們打算分別在日本和台灣買樓，因工作忙暫時沒進展。林志玲被問到未來會到哪裏定居？她笑說：「可能在海外，日本、台灣也都會有家吧。」她現在會減少工作，多放點時間在家庭及基金會。

圖文：自由時報