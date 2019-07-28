準港姐蔡嘉欣自評80分 楊詠彤姚羽嘉最驚雀鳥

【明報專訊】《2019香港小姐競選》15名候選佳麗昨日完成日本東京外景拍攝，隨即坐內陸機飛往熊本繼續外景之旅。熱門之一的蔡嘉欣自稱暫時表現有80分，還有20分的進步空間，現已開始節食，準備泳裝環節。古佩玲自認擺甫士進步很多，回想首次面對鏡頭很驚和緊張，比較僵硬和不自然，現在已放鬆了很多，經常對鏡練習。

姚羽嘉擇偶條件 不能養雀

楊詠彤和姚羽嘉拍攝時遇到白鴿表現驚慌，楊詠彤表示好驚識飛的動物，可能生得高，接觸面較近的關係。姚羽嘉自嘲雖然名字有個羽事，但天生很驚羽毛，如養雀的男仔追求她，只能說沒緣分。對於被周奕瑋嫌棄太高，楊詠彤認為不會因身高影響表現，亦從沒被男仔嫌棄太高，不過以往男友都是比她高，她說：「其實矮過我都可以，我不單看外表，看對方是否孝順、有愛心和惜不惜我。」

出名為食的廖倬竩大讚東京行程好，有得食又玩得開心，認為自己暫時表現及格，她說：「其實要練擺甫士，因其他佳麗平時都擺甫士面對鏡頭影相，特別是黃嘉雯、楊詠彤及楊慧敏，都是專業模特兒，已請教她們如何擺甫士會瘦一點，亦有上網學，我平時掛住吃東西，所以要多點練習。」她表示在東京吃了很多，但沒有肥，條褲亦很鬆，到了熊本便開始減肥，吃少一點。

記者：林祖傑東京直擊