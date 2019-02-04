視謝霆鋒為偶像 張振朗為唱《活著VIVA》學結他

【明報專訊】張振朗、許靖韻前晚為《流行經典50年》任嘉賓錄影。張振朗獻唱偶像謝霆鋒的歌曲《愛後餘生》，他笑言以前做節目扮過霆鋒，現在走自己的路，以自己風格唱歌，不再扮嘢，「霆鋒是我中學時代的巨星，見他彈結他唱《活著VIVA》，自己都學結他唱這首歌，但不夠他叻。上次他開演唱會，我忙拍戲無法捧場，未有機會見他真人」。他自爆好喜歡唱歌，希望多點機會唱劇集主題曲，「其實劇集《堅離地愛堅離地》主題曲是我唱的，未播出之前，大家先聽我上節目唱歌，收住貨先」。

許靖韻：師兄張致恒無追我

許靖韻對於前同門師兄張致恒（Steven）爆出桃色風波，大表震驚，「我加入英皇時，Steven是同門師兄，大家是好朋友，間中有出來食飯。聽到BOYZ組合首次在紅館開演唱會，但因事件影響取消，覺得非常可惜」。有否慰問受連累的關智斌？她說：「稍後才找他，現在應該好多人慰問。」問到Steven有否追過她？許靖韻連聲道：「無、無、無，不清楚他的感情狀况，我們好少講這個話題。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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