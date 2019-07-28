《白色強人》結局32.1點 郭晉安望速拍續集

【明報專訊】郭晉安、馬國明、李佳芯（Ali）、唐詩詠、何廣沛前晚聯同劇集《白色強人》其他演員，出席在無綫電視城舉行的祝捷晚宴，公布大結局總收視32.1點（約210萬觀眾收看），全劇平均收視28.6點（約187萬觀眾收看）。

安仔笑言若大結局收視多0.9點，湊夠33點會更理想，他跟很多網友一樣期待有續集：「監製羅永賢剪好這劇後，已想拍續集，我也希望原班人馬一年內拍，速戰速決，免得觀眾熱情減退。」安仔剛偕同長子遊歐洲，大讚兒子比想像中捱得，不怕拉篋四圍行，不過在拿玻里一站有點驚險：「當地很多難民，商店老闆都提我脫掉手表，財不可露眼，我們每天都會拍片給老婆報平安。」他打算下次與兒子赴寒冷地區旅行，探索不同種族生活，這次沒有同行的么女未有呷醋，待她長大一點再父女把肩同遊。

Ali角色下集翻生太奇怪

Ali劇中角色「程洛雯」生死成謎，她解釋編審想帶出人生無常的道理，故透過槍聲交代她的不幸：「編審已對程洛雯很好，沒有拍她的屍體，不似《踩過界》的Never要墮崖身亡收場。」但她笑言未知可有份拍續集，「我個角色下集翻生又太奇怪！」監製羅永賢談到高層有提議開續集，他堅持度好劇本，最快明年成事，亦鎖定原班人馬合作，笑言不能缺少Ali。

馬國明內地登台曾被掟榴槤

馬國明指網友已討論他在續集的感情線，會揀詩詠還是Ali，他搞笑說：「各有各好，你問我點揀， Why not both？哈哈！」他認為是否拍續集，視乎監製及編審心意。刻下他除應付內地商演，又準備拍劇集《使徒行者3》，要承接上集為哥哥陳豪復仇，他刻意翻看《使徒行者2》汲取靈感。

任達華早前在內地遇襲，馬國明認為是個別事件，所以並不擔心，但到內地夜場登台，他曾遇醉酒客掟榴槤上台，「好彩我閃開了，沒受傷，成個未開的榴槤落在我身邊，我望住個榴槤，再望台下的醉酒客，忍不住笑了，他的朋友有代為道歉」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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