籲遊行市民冷靜克制 森美：讓暴力消失在理性空氣中

【明報專訊】元朗上周日（21日）發生「白衣人」在西鐵站追打市民的暴力襲擊事件，令全城震驚。森美翌日在電台節目憂慮爆喊，感慨說：「做啲乜嘢先能夠令香港變返香港？」昨日元朗遊行，他在社交網呼籲參加遊行的市民要小心及冷靜，他說是應不同陣營的朋友要求他作出呼籲，希望大家保持和平。何韻詩昨日現身元朗開流動簽名會，在港鐵內被市民包圍，她事前呼籲大家帶齊物資。

森美昨日在社交網呼籲到元朗遊行的市民：「今天，小心，冷靜，用香港人的質素，讓暴力消失在理性的空氣中，要平安呀」。之後森美到尖沙嘴出席活動，表示是不同地方和不同陣營的朋友，問他可否盡藝人職責呼籲市民冷靜。他說：「可以幫到就幫，所以就答應朋友要求，呼籲市民去不同地方都要保持和平、冷靜，要不然香港難繼續下去，最重要是有愛，最後用愛達成夢想。（日前在電台節目因市民遇襲擔心到喊。）所以太太都擔心我，叫我不要在社交網作出呼籲，但現在香港是嚴峻階段，我要盡職責，就算被誤解，我覺得都無辦法，希望明白我說話的朋友，一定要冷靜、克制，不想再見到上星期的暴力事件出現！」

太太第一胎不敢剪臍帶

森美在現場跟準爸爸們分享自己當年太太懷孕時的感覺，以及身為丈夫不足的地方。他說：「當年很擔心太太穿羊水，希望24小時全天候陪住太太，但當然不可以，有日駕車送太太去到覆診後，太太就穿羊水，有點驚險，但慶幸有醫生在旁照顧太太。」怕血的森美有陪太太入產房，但就無膽剪臍帶，他笑說：「第一胎是仔，我怕血，如剪臍帶要合上眼，萬一剪錯囝囝的重要部位怎辦，都是由專業的姑娘去剪好了！反而生女時，我有剪臍帶。」

森美又自爆當年不夠體諒，與太太行街時，太太突然想嘔吐，他叫太太忍住，不要出洋相，「其實嘔吐無得忍」。森美稱這些已是過去式，也不會再追B。有意外怎辦？他說：「講到我有點驚，唯有小心一點。我現在養了兩隻小狗，重拾照顧小朋友的感覺，將愛放在小動物身上，意外盡量避免。」

何韻詩帶齊裝備入元朗

何韻詩昨日在社交網叫入元朗的朋友記得買定水、乾糧等，因據稱元朗大部分店舖已關門，要準備定所需物資。之後她再上載身處港鐵內的照片，她手持書本及行山杖，帶備毛巾、頭盔等，說在元朗開流動簽名會，叫大家快些搵她簽名，隨緣樂助，見到就見。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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