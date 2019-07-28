女友反擊網民惡意留言 里安納度新片優先場報捷

【明報專訊】畢彼特（Brad Pitt）伙拍里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《從前，有個荷里活》，本月25日在美國上映優先場，票房報捷；里安納度女友卡美拉摩朗（Camila Morrone）卻忙於反擊網民批評她與里安納度相差22年的父女戀。

現年44歲的里安納度狄卡比奧一直未婚，多年來女友如車輪轉，而且他非常「專一」，絕大部分對象是模特兒，但有幸陪同他出席公衆場合的，只有早年跟他拍拖的巴西名模Gisele Bundchen，以及來自以色列的模特兒Bar Refaeli。

視阿爾柏仙奴如父親

卡美拉摩朗的43母親Lucila Polak也是演員，並跟金像影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）拍拖超過10年，卡美拉也一直視後者如父親。現年22歲的卡美拉，除了模特兒工作外，亦參演《虎膽追兇》等電影。據悉她跟里安納度於2017年底相識，沒多久便打得火熱，熟悉兩人的朋友向傳媒透露，他倆的年紀雖然相差超過20年，但非常投契，並討論過訂婚等問題。

不過，網民似乎不大接受里安納度和卡美拉這段情，後者前日在社交網Instagram貼出多張《北非諜影》堪富利保加（Humphrey Bogart）與第四任太太羅蘭芭歌（Lauren Bacall）的黑白照片，兩人同樣是相差25歲的忘年夫妻，卡美拉似有意暗示她與里安納度的戀情，但網民並不認同，紛紛留言指里安納度只是留戀卡美拉的肉體，又指斥她是「白癡」等等衆多侮辱說話。

卡美拉其後按捺不住拍片反擊網民，「我剛剛看了社交網上的留言，天呀，那些人很刻薄，而且充滿怒火，但他們對實情一無所知。我只希望這周五，人們會學懂少一點憎恨，並把他們的時間和興趣放在其他地方，因為活得無恨，感覺比較好」。

挑戰票房冠軍《獅子王》

其實今年5月舉行的康城影展，當有份參賽的《從前，有個荷里活》舉行世界首映禮，卡美拉也有現身支持男友里安納度；《從》片前日在美國上映，周四優先場收580萬美元（約4539萬港元），按預售情况，首周末料收4000萬美元（約3億港元），成績不俗；不過由於映期踏入第2周的《獅子王》走勢依然凌厲，相信要取代其票房冠軍之位並不容易。