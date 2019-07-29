13場紅館騷落幕 古天樂擔任嘉賓 鄭秀文感觸落淚 避談許志安

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）前晚在紅館完成13場《#FOLLOWMi 世界巡迴演唱會2019香港站》，老公許志安只留在後台默默支持。Sammi這晚狀態依然大勇，古天樂驚喜現身擔任嘉賓。Sammi唱到《我們都是這樣長大的》時感觸落淚，說帶着信念，好大的困難都會過去。她受訪時多次避談安仔的問題，但自言因各種經歷，快將47歲的她人生及思維再提升。她提到腰間及手的紋身，指是半年前腳傷時紋的，是貪靚及給自己鼓勵。

安仔與黃心穎今年4月中爆出車廂偷情後，Sammi只在社交平台回應說原諒老公，並攜手渡過最難捱時刻。過去大半個月，Sammi全程投入演唱會，安仔則在後台做她背後的男人。前晚尾場，安仔如常於晚上7時許到紅館，有歌迷叫他，他有回頭望。其他捧場好友包括張衛健、蘇永康和梁漢文均帶同另一半到場，另外舒淇、甘比和鄭裕玲亦是座上客。

取笑古天樂唔識唱歌

Sammi在尾場演唱會情緒高漲，過往12場除了MIRROR，幾乎清一色請女嘉賓，尾場她請來古天樂（古仔）與韓國男團Got7香港成員王嘉爾（Jackson），給觀眾驚喜。她先以「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」介紹古仔出場，全場尖叫。古仔攬着Sammi纖腰邊行邊合唱《默契》，之後Sammi用廁紙形容他：「我很多演唱會都是古仔做嘉賓，無古仔做嘉賓好似去廁所大完便無廁紙，唔知點收科。」古仔笑說：「終於有廁紙啦！」Sammi感謝古仔幫忙：「每次有需要都來幫手，不過我上次肚屙都有去撐你（演藝人協會慈善晚宴）。」

Sammi落台換衫前笑他：「大家都鍾意你唱歌，都唔知點解鍾意個唔識唱歌嘅人唱歌。」古仔說：「咁咪好，唱得唔好會原諒我。」他催促Sammi落台換衫：「成條褲個蘿柚突晒出嚟，快啲換衫啦！」之後古仔獨唱《男朋友》時滿場飛，又揮手及跟觀眾握手，觀眾很興奮。到Jackson出場，身穿黑色背心，大騷肌肉，與Sammi合唱《Creo en Mi》。

「喜樂的心是良藥」

Sammi獻唱《我們都是這樣長大的》感觸落淚，她說：「生存在世上有不同故事和經歷，有時會遇到好大困難，但不要緊，只要帶着信念，都會過去，看似好差的事，如果找到美意、學習和自省的地方，最終會成為最好的人。」她以聖經的「喜樂的心是良藥」鼓勵大家。最後安歌，Sammi以跳舞代替唱《螢光粉紅》，唱完除下汗衣拋出去送給觀眾。

Sammi騷後接受訪問，大解放食薯片及飲香檳，如釋重負。她說將最重要的事完成了，滿意度很高，已用盡所有氣力。她稱事前做了很多訓練，包括唱歌、跳舞和體型，希望給觀眾新鮮感。她亦開心今次沒有失聲，一雪前恥！

沒有失聲雪前恥

Sammi指觀眾口碑好超出她的預算，公司前日問她昨晚要不要加開一場，有信心賣到，但她自問沒有信心做到，好攰，她已47歲，要休息去旅行。

問Sammi是否跟安仔去？她即笑着避談：「一大班朋友去。（點解安仔晚晚在後台不出來？）講第二啲啦！（有歌迷問點解無唱《唯獨你是不可取替》？）我大把歌唱，會成日轉歌。」她轉話題指這刻最想休息、吃零食和躺着不動，之後要宣傳電影《花椒之味》。她又說自己無論唱歌和跳舞，甚至裏面都有很大轉變，再成熟和沉澱了，人生和思維去到另一個階段。因為那件事？她說：「是人生各種經歷。」Sammi在首場時說：「痛過之後，你們的愛情將會變成世界之最！」現在她的愛情是否世界之最？她只說：「唔好講呢啲，對白嚟㗎，太投入喇！唔使對號入座。」

腳傷後紋身勉勵自己

至於她身上多處紋身？Sammi說腰兩側的字和左手紅線是真的，半年前紋，其他都是假：「左邊是我腳傷完全不能夠跑步，當時好失意，紋來勉勵自己，意思是相信新開始。右邊是希望做一個很不一樣的演唱會，意思是想在平凡中尋找不平凡，相信整個旅程。至於左手腕的紅線，是因為我喜歡紅色，貪靚，亦鼓勵自己。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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