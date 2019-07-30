準港姐姚羽嘉舞出色 馮盈盈欣賞廖倬竩有動感

【明報專訊】麥明詩與馮盈盈昨日繼續與15名候選港姐於日本熊本拍攝外景，眾人獲安排到學校操場與熊本熊跳舞，麥明詩之前雖有抽空練習一天，但常忘記舞步，臨場要工作人員及候選佳麗幫忙指導，但她自認已有進步，「因為我年紀比較大，明明記得，但玩到忘記了，故要溫故知新，加上我跳得不好，製作便會剪多些鏡頭給其他佳麗，其實是為她們好」。

麥明詩跳錯為佳麗好

馮盈盈認為自己和麥明詩有少少犯錯，才突顯到候選佳麗用心去練習，是反面教材。對哪個候選佳麗印象較深刻？她說：「我對王菲印象幾深刻，見她跳到髻都甩埋，仍堅持繼續跳，不想影響大家進度，犧牲小我完成大我，我好欣賞。廖倬竩也跳得很落力，在烈日當空下跳，令我們的白色衫被汗水沾濕，有少少透視，所以她出力又出汗時，特別顯現到服裝效果，好有動感，但當然都是健康性感的。」

眾佳麗分3排於烈日當空下跳得十分落力，當中跳得最出色是站在首排的蔡嘉欣、姚羽嘉及王菲，蔡嘉欣稱沒有跳舞經驗及底子，但勝在筋骨柔軟，也很驚奇為何被排在第一行，她又稱有跳舞底子的姚羽嘉見其他佳麗跟不上，有時間就會負責教，她說：「雖然她的年紀是我們當中最年輕，但一跳起舞就會變了『大Boss』。」姚羽嘉稱無特別練過，因已跳了10多年不同種類的舞，覺得十分簡單。

楊詠彤手腳不協調

廖倬竩與楊詠彤在候選佳麗中跳得較遜色，廖倬竩表示曾學過芭蕾、爵士及Hip Hop舞，但15歲時因弄傷膝蓋及腳踭故停了。問表現生疏是否因身形肥胖了？她說：「我OK喎！跳得開心就得。」楊詠彤跳得手腳不協調有點怪，她解釋道：「是否因手腳太長？以為自己跳得OK的，我從未學過跳舞，覺得及格了！」

記者 林祖傑 日本直擊

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