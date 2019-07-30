林青霞福建參觀土樓再遊廈門 網民嘆歲月不饒人

【明報專訊】息影多年的大美人林青霞甚少出席公開場合，但每次現身都令人驚艷。她自從1994年嫁給富商邢李㷧後，漸漸退出幕前工作相夫教女，照顧三名女兒（一名是丈夫和張天愛所生的邢嘉倩），隨着三名女兒長大成人，大女嘉倩更已結婚兼做埋媽媽，她就有更多自己時間，可以四圍旅行。日前，林青霞和朋友去福建土樓永定景區參觀土樓，被遊客「野生捕獲」，將相片放在社交平台跟大家分享。有網友讚將近65歲林青霞保養得宜，但亦有網友將照片跟60歲時的林青霞作比較，慨嘆歲月不饒人。

深居簡出的林青霞，日前在朋友陪伴下去了福建參觀土樓，她穿上休閒服裝，與普通遊客一樣，專心聆聽導遊講解和在各景點「打卡」留念。有遊客認出林青霞，跟她打招呼，她毫不避忌，轉過頭大方回應，笑容親切，即使知道被偷拍，也沒有半點不悅，繼續像普通人一樣四圍參觀，遊客都讚她一點巨星架子也沒有，認真可愛！

有遊客將林青霞的旅遊照上載到社交平台，跟大家開心分享，很多網友都大讚將近65歲的青霞姐保養得宜，雖然發福了少少，但風采依然，還是一樣的美麗，很有氣質。不過，亦有網民對大美人要求很嚴謹，將現在素顏照和5年前作比較，覺得大美人老了！不過，留言都是讚的居多。

發福少少氣質依舊

林青霞離開福建土樓後，仍意猶未盡，再轉廈門遊山玩水，又再被當地市民在五通客運碼頭捕獲，身穿白色連身休閒裙、白波鞋，頭戴帽子，見到她的人無不讚「真人氣質超棒」！

娛樂組