譚俊彥雲頂首次開個唱 感謝曹永廉胡定欣分享經驗

【明報專訊】譚俊彥(Shaun)上星期於雲頂完成人生首次個人演唱會，他表示開騷前心情緊張，幸得好友曹永廉、胡定欣分享在雲頂登台的經驗，但過程中仍有很多甩漏之處，「以前登台最多唱5首歌，今次開騷要唱13首，幸而公司給了很多機會我上節目唱歌汲取經驗，例如《流行經典50年》、《明愛暖萬心》等；今次個唱我又邀請了認識20年的朋友幫我彈琴伴奏，不過所有事都在錯誤中學習，有了今次經驗，下次會再做好一點」。

媽媽為他預祝39歲生日

Shaun的媽媽陶敏明專程飛赴當地為他打氣，更準備蛋糕為他預祝39歲生日，令他感驚喜：「我近年生日都在TVB錄影廠開工度過，今次媽媽好叻，提早跟我過生日。其實人大了，越來越覺得生日不是大件事，能在工作中度過生日都很感恩」。

他透露媽媽年青時，曾於雲頂登台，今次坐在台下做觀眾欣賞兒子演出，對兩母子來說，感覺奇妙又開心：「她一直以為我在小場地演出，到場才知道會場可容納5000觀眾；我綵排時看到偌大場地，感到夢想成真，今次我唱了張國榮、鄭中基、陳奕迅的歌，以及幾首英文歌，希望未來唱多些不同歌，也期待推出屬於自己的歌，這些都在我的計劃內」。

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