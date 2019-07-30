《荷里活》破塔倫天奴開畫紀錄

【明報專訊】《危險人物》鬼才導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）從影以來第9齣長片，首次拉攏荷李活兩大「男神」：里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及畢彼特（Brad Pitt）合演《從前，有個荷里活》，上周五在美國開畫，首周末3日票房收4040萬美元（約3.15億港元），打破舊作《希魔撞正殺人狂》保持10年的個人最高開畫紀錄，雖然跟本周蟬聯票房冠軍的《獅子王》勁收7550萬美元（約5.88億港元）仍然相距甚遠。

提起《獅子王》，全球累積票房已達9.6億美元（約74.8億港元），加上今年上半年票房大賣的《復仇者聯盟4：終局之戰》、《Marvel隊長》、《阿拉丁》及《反斗奇兵4》等，為迪士尼電影公司迎來大豐收，截至今年7月底為止，該公司的總票房已達76.7億美元（約598億港元），打破迪士尼創業以來的最高紀錄，還未計算下半年上映的3部重頭戲《魔雪奇緣2》（Frozen 2）、《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）及《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），每齣都是10億美元以上的票房保證，因此有業內人士預期，今年迪士尼勢必突破100億美元票房大關。