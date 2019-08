next

【明報專訊】改編自同名兒童動畫的真人版電影《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold),下月9日在美國開畫,前日率先舉行洛杉磯首映禮。曾跟麥克華堡(Mark Wahlberg)合演《變形金剛:終極戰士》及《失驚無神一家人》的18歲女星伊莎貝拉蒙娜(Isabela Moner),飾演戲中女主角Dora,這日她穿著Rodarte白色長裙谷胸亮相,跟原著的樸素打扮,形成強烈對比。至於扮演其父母的《警戰實錄》男星米高賓拿(Michael Pena)與《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞(Eva Longoria)亦有行紅地氈。

《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》講述天生愛冒險的Dora,剛搬到城市居住,發現校園生活比森林探險更具挑戰性。直至某日她的父母在森林失蹤,她決定跟一班好友展開探險之旅,拯救雙親之餘,同時破解黃金迷城的謎團。電影將於下月22日在港開畫,但提早在下月5日上映優先場。