宋熙年宣布離巢無綫 老公陳智燊：未來一片光明

效力無綫12年的宋熙年表示跳出舒適圈的決定不容易，有家人給她勇氣及力量。（資料圖片）

【明報專訊】現年33歲、2007年國際中華小姐冠軍宋熙年，效法老公陳智燊，前晚宣布離開效力12年的無綫外闖。她說跳出舒適圈這個決定不容易，但獲得家人給予勇氣及力量。加上做媽媽後，要讓自己變得更強大，擴闊視野，接受未來的挑戰。有指宋熙年多年來在無綫工作量不多，加上後輩湧現，她亦多接外間的商演，酬勞可觀，離巢發展隨時比留在無綫更好。

娛樂組

無綫再有藝員離巢，宋熙年前晚在社交網透露已約滿無綫離開，上周她最後一次主持《東張西望》。她上載與老公陳智燊度假的照片，他們與快將1歲的囝囝Damon開心玩耍，相當溫馨。

「家人給勇氣跳出舒適圈」

宋熙年留言表示12年前一個偶然機會下，她從悉尼來到港，並加入無綫，展開難忘的旅程。她好幸運身邊都是優秀的人，耐心及善意的幫助她實現目標。她感謝《東張西望》、《港生活‧港享受》給她的機會，讓她多年來成長好多。她還特別多謝監製張嘉玲，從《事必關己》開始，與台前幕後團隊對她的信任及栽培，她感到不捨。她感慨說今次決定不容易，家人給她跳出舒適圈的勇氣和力量。她成為媽媽後，要變得更強大，願意接受未來的挑戰，希望拓寬視野，向更高目標，令她的家人感到自豪。

夫唱婦隨 兩夫妻拍住上

陳智燊留言支持老婆的決定，還笑指宋熙年說獲重要的人支持是指自己，又相信未來一片光明。目前他們正開心度假，叉足電再回來搏殺。圈中好友鍾嘉欣、陳法拉等都留言支持。宋熙年昨日回覆《明報》表示：「繼續努力工作，暫時唔回應太多。」

宋熙年老公陳智燊去年7月宣布離開工作12年的無綫，希望嘗試多些不同工作。他離巢後發展不錯，密密接工作。宋熙年今次效法他離巢，夫唱婦隨。過往宋熙年接不少外間的司儀工作，酬勞不俗，現在更可以兩夫妻拍住上。

華姐雙料冠軍未獲重用

宋熙年2007年自悉尼來港參選《國際中華小姐競選》，成為雙料冠軍，兼得「中華文化大使」。當年亞軍是呂怡萱、季軍是陳爽。至於代表香港出賽的香港小姐冠軍陳茵媺，敗給宋熙年及五強不入，與獎無緣。

宋熙年加入無綫後，因講得一口流利英語及口才了得，被派主持《東張西望》、《港生活‧港享受》及活動司儀，但未獲重用，未有機會擔任大型節目司儀；間中有參與劇集演出，但戲分不多。

近年無綫力捧不少新一輩女主持，令宋熙年的機會更少。她在無綫最大收穫是認識老公陳智燊，兩人相戀7年後，於2016年9月在英國結婚。去年宋熙年為陳智燊誕下囝囝Damon，一家三口幸福美滿。