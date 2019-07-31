許廷鏗寄語胡鴻鈞：不要打通宵麻將

【明報專訊】許廷鏗與林愷鈴昨晚出席名表活動。許廷鏗表示自己30歲後，覺得男士有一兩隻名表是身分象徵。他現在最貴手表價值5位數字，如果6位數都尚能應付，但過百萬就太誇張，要再努力工作才捨得買。

「傷癒復工要懂得惜身」

談到好友胡鴻鈞發表感言並表示全面復工，又說對耽誤劇組感抱歉？許廷鏗說：「我作為他阿哥，都老懷安慰，見他生性，懂得照顧別人感受，當然身體健康最重要。」他透露胡鴻鈞受傷時，胡媽媽有問他有否好醫生介紹？無奈不同科，未能給予意見，「不過他出了報告大致上OK，但之後復工應要懂得惜身」。他爆胡鴻鈞傷勢好了便立即約打牌，笑言可能打牌能醫百病，要運用腦筋，但不要打通宵，始終傷及頭、頸，休養很重要。

許廷鏗日前在社交網叫人不要把其診所資料和病人私隱公開，他說是美麗誤會，對方是支持他超過10年的粉絲，受他影響去匈牙利讀牙科，最近放假回港去他的診所看病，可能太亢奮，當自己是KOL在診所不停拍照，但有些資料不能公開，對他的牌照有影響，才叫對方不要將資料放上網，對方多次向他道歉。

林愷鈴暑假拍戲攞經驗

龔慈恩女兒林愷鈴表示現在開始放暑假，可以多出席活動及參與學生的電影作品當攞經驗。她現在做模特兒工作是暑期工，開心有不少機會。暑假是否掙很多？她笑說錢由媽咪處理，她的心態想多學一點。她稱媽咪有叫她學理財，但她對金錢沒太大概念，先開始學儲錢，培養如何健康用錢的方法。她18歲才有信用卡，不太清楚有多少身家，每星期會有一個合理金額的零用錢。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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