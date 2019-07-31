翁嘉穗Deep V性感現身 「衣著不用問准老公」

【明報專訊】黃婉曼、翁嘉穗、麥玲玲及黎芷珊等昨日出席頒獎禮。翁嘉穗打扮性感，穿上Deep V連身短裙露長腿，她表示衣著不用問准老公，她笑說：「仲著到就著啦！」最近她忙籌備慈善活動，暑期會陪家人到越南和布吉旅行，她透露到時會影泳裝照留念，但未必公開分享，「最近經常煮食，食好多，要喼弗先得」。

黃婉曼餐廳老闆變侍應

反修例運動持續，大批示威者昨晨發起港鐵不合作運動，剛開新餐廳的黃婉曼表示全部員工未能準時返工，她晨早返餐廳兼任侍應，「好開心，可以跟客人傾偈，跟小朋友玩」。她稱2歲大女在鄰近幼稚園上課，放學會到店舖陪她開工，打算培養她做親善大使，招待店內的小朋友。

麥玲玲：9月後氣氛轉好

麥玲玲表示受社會氣氛影響心情，「我好驚睇打鬥片，鍾意喜劇，希望社會以和為貴，平靜和開心一點，以前覺得講世界和平老套，但這是好真的願望。希望社會上有公信力、有分量、有智慧的人，出來做中間人幫手發聲，多聽民意，暴力真不好」。 站在玄學角度，她指今年社會氣氛動盪，上落大，抱住明天會更好心態，希望立秋、9月後，氣氛會慢慢好一點，有明朗走勢。會否有官員變動？她推算未來幾個月沒有大變動，等年底件事平靜少少，會有少少執位。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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