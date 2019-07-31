甄子丹56歲生日為港片加油 謝霆鋒「萬歲」請食糖水

【明報專訊】甄子丹與謝霆鋒最近合演陳木勝執導的英皇電影《怒火》，劇組日前為身兼監製、動作導演及主演的甄子丹補祝生日，霆鋒與甄子丹相擁祝賀。甄子丹有感香港近日發生很多不開心事，他的生日願望是：「希望大家開心啲，我哋繼續為香港電影加油！」

娛樂組

本月27日是甄子丹的56歲生日，《怒火》劇組為補祝他的生日炮製驚喜。在桌上放好蛋糕後，眾人等待甄子丹進入片場時，隨即唱起生日歌，迎接這位「最強壽星」。

與霆鋒老友鬼鬼

甄子丹見到劇組為他慶生，表現興奮，搞笑跟着大家唱：「Happy Birthday to me ! 」唱畢後他擁抱身旁的導演陳木勝，以及詢問拍檔謝霆鋒在哪裏。

甄子丹與霆鋒在鏡頭前拳來拳往，鏡頭後就老友鬼鬼，與霆鋒友情相擁時，導演搞笑為兩人配音：「打多你一搥槌！」霆鋒看到大家冒着酷熱天氣拍攝，隨即「萬歲」請食糖水，冰涼甜品為生日會助興。

「希望大家開心啲」

甄子丹在蛋糕前感性許下生日願望，他說：「近排香港有好多唔開心嘅事，我希望借我『28歲』生日， 大家喺呢個時刻可以開心啲，我哋可以繼續為香港電影加油！」

在眾人歡呼鼓掌聲下，甄子丹、 霆鋒及陳木勝搭膊頭合照後，大家一起品嘗糖水及蛋糕。甄子丹與霆鋒兩人快快吃完就準備埋位開工，表現出認真和專業的態度。

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